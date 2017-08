Kangro: töövõimereformiga laristati enam kui SKAIS2 projektiga

"Tasub meenutada, et SKAIS2 on ettevõtmine, mis sündis kõige otsesemas seoses töövõimereformiga. Ilma „kümnendi suurima sotsiaalpoliitilise reformita“ (Taavi Rõivase lipukiri eelmistelt valimistelt) - ja selleks Brüsselist tarnitud eurorahata - poleks mitte keegi asunud 2014. aastal ülepeakaela, läbimõtlemata ja raha põletades ehitama imetoodet, mis nüüd kuidagi valmis ei saa," kirjutas parteituna riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni kuuluv Kangro.

Kangro sõnul on ju ammuilma selge, et igal aastal läheb see õnnetu töövõimereform Eesti maksumaksjale maksma mitu korda rohkem, kui õnnetu Skais oma tulevase valmimiseni. Ta lisas, et seda kõike vastupidiselt Reformierakonda kuuluvate ekspeaministeri Taavi Rõivase ja endise töö- ja terviseministri Urmas Kruuse poolt 2015. aasta valimiste eel väidetud kasumlikkusele.

"Nüüd on taas valimised ukse ees ja Michal ning Eesti hiljutine kalleim riigiametnik Taavi "e-residenteeria" Kotka (kandideerib Viimsis) viskusidki geniaalse 2IN1 käiguga ambražuurile. Saab näidata, kuidas nemad püüdsid juba aastaid tagasi osutada, et SKAIS2 tellimise plaan on vigane, kuid oh häda, Tsahkna-Vassiljev, nüüd ka Iva-Ossinovski neid ei kuulanud. Nii jääb lüheldase mäluga valijale ühtlasi mulje, et nemad pole kunagi asjaga seotud olnudki; pole riigikontrollilt ja rahvalt palju kriitikat saanud töövõimereformiga üldse seotud olnudki!," seisab Kangro postituses.

Kõige suurema poliitvea kogu mängu juures tegi Kangro sõnul aga tõesti IRL ehk endine sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ise. "Ta ei oleks pidanud astuma reffide poolt hoolikalt maha asetatud liimipaberile ega võtma pärast valimisi oma erakonna õlgadele reffide käivitatud reformidega (lisaks töövõimereformile ka erihoolekande reform jne.) massiivselt solgitud sotsiaalministri kohta. Oleks ikka võinud lasta reffidel oma tallid ise puhtaks rookida, poleks vaja nüüd vastutajatega kassi ja hiirt mängida," kirjutas Kangro.