Hiljuti tänu videole maailmas kuulsust kogunud Värmlandi lääni valge põder on osutunud nii populaarseks, et mujalt maailmast sõidab Rootsi ka loodushuvilisi, kes kõik piirkonnas haruldast looma otsivad. Loodusturistide hordid on aga osutunud nuhtluseks ühele abielupaarile, kelle aias valge põder armastab õunu söömas käia ning kuhu seetõttu on viimasel ajal sattunud uudistama üha rohkem võõraid.

Kohalike elanike jaoks on valge põder juba varasemast ajast tuttav, kuid rahvusvaheline huvi tekkis eelmisel nädalal, kui kohalikul elanikul Hans Nilssonil õnnestus looma metsas filmida. Video levis meedias ja sotsiaalmeedias kulutulena ning tekitas Eda vallas teatava loodusturismi laine, vahendas The Local.

Catrin Leverströmi aias on valge põder käinud juba pikemat aega, sest talle maitsevad selles aias kasvava õunapuu viljad.

"Põder on siin mõnikord mitu päeva järjest. Mitu tundi käib siin ringi ja närib õunu ja põõsaid," selgitas naine ja kurtis, et seetõttu on nüüd põdrahuvilised hakanud luba küsimata ka tema maale tükkima.

Probleemi suurendab Facebooki grupp, kuhu inimesed postitavad põdrast (ja ka ühest teisest valgest põdrast) tehtud fotosid ja tähelepanekuid, mis juhatavad inimesi otse Leveströmi õuele.

"Keegi nõudis minult, et ma nendega inglise keeles räägiks. Mina ei tea, kust nad pärit on. Loomulikult on see muret tekitav, et sellele nii palju tähelepanu pööratakse. Mu abikaasa ja mina oleme naljatlenud, et äkki peaks maja praegu ära müüma, kuna hetkel on nii palju uudiseid, et seal on see põder," rääkis Leverström.

"See ei ole eriti hea, kui põtra üldse rahule ei jäeta, et teda pidevalt jälitatakse ja häiritakse. Paraku võib ta ka agressiivseks muutuda," rõhutas naine.

Põdrad on tuntud oma õunalembuse poolest ning Rootsis on laialt levinud arvamus, et loomad jäävad suve lõpus ja sügise alguses õuntest ka purju. 2011. aastal ilmunud uudis, mis räägib väidetavalt õuntest purju jäänud põdrast, on The Locali ajaloo üks populaarsemaid lugusid.

Samas on Rootsi teadlased märkinud, et väide, et põdrad õuntest purju jäävad, on tõenäoliselt siiski müüt, sest väike kogus käärima läinud õunu ei tohiks nii suurtele loomadele märkimisväärset mõju omada.

Hans Nilssoni video: