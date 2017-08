Alo Lõhmus: piirikaubandus pole kuritegu

Välismaalaste Eesti ametlikus kaubandusvõrgus sooritatavad ostud on meile ainult kasulikud ning nende vastu võitlemiseks ei tohiks riigil olla küll mingit põhjust.

Tuntud vene reisiblogija Ilja Varlamov kirjeldas juunikuus Ivangorodi ja Narva kontraste. Lisaks Narva silmapaistvalt paremale heakorrale ja tänavavalgustusele äratas tema tähelepanu ka aktiivne piirikaubandus.

Varlamovi sõnul käivad Ivangorodi elanikud peaaegu igapäevaselt Narvast süüa ostmas. Postimees tsiteeris tema kirjutist: „Kui te jalgsi lähete üle piiri, siis tuleb teile vastu ilmselt palju inimesi punaste kilekottidega. Meie omad ostavad Eestist juustu, vorsti, kodukeemiat, piima, veini ja muud alkoholi. Neil on kõik 30-40 protsenti odavam ja kvaliteetsem kui Venemaal. Iga vanamemm Ivangorodis võib teile öelda, et Narvast saab normaalset piima adekvaatse hinnaga, aga Venemaal mitte.“

Blogija lisas, et Eesti elanikud käivad Ivangorodis kütust ostmas, sest see on seal odavam. Tänu sellele olevat Narvas taksosõit odavam kui mujal Eestis.

„Praeguse infosõja tingimustes on muidugi raske otsustada, kas peterburilaste kaebus on siiras või äkki hoopis kurikaval infooperatsioon Narva pudrumägede diskrediteerimiseks.“

Otsekui reaktsioonina sellele ülistuslaulule Eesti kaubanduse aadressil esitasid paarkümmend Venemaa kodanikku, peamiselt Peterburist pärit eakamad turistid, Eesti võimudele kaebekirja, milles kurdavad, et Narva piiripunkti töötajad on neid ostude pärast kiusanud, ähvardanud ning isegi sundinud kirjutama valekaebusi, nagu ostaksid nad Eestist kaupu mitte oma tarbeks, vaid kellegi poolt organiseerituna, vahendas Postimees.

Näiteks kirjeldasid kaebekirja esitajad 12. juulil toimunud intsidenti, mil Eesti piirivalve töötaja võttis neid vastu kaebajate hinnangul ebasõbraliku fraasiga „jälle tulite mööda poode ostlema“, sellele järgnes ähvardus viisad annulleerida. Peterburilaste sõnul hoiti neid piirivalvekordonis ligi tund aega ilma nähtava põhjuseta kinni ja seejuures keelati neil kasutada tualetti.

Vene turistid soovivad Eesti võimudelt selgitust, millist seadust nad piiri ületades ja Narvas oste sooritades õieti rikuvad, miks Eesti piirivalve- ja tollitöötajate nõuded iga kord muutuvad ning miks neisse suhtutakse suure eelarvamusega. Nad paluvad ka, et Eesti valitsuse esindajad võtaks arvesse nende vanust ja tervislikku seisundit ega hirmutaks eakaid inimesi karmitooniliste ülekuulamisprotseduuridega.

Eesti siseministeerium on teatanud, et kontrollib kaebuses väljatoodud asjaolusid. Vähemalt üht kaebuse esitanud Venemaa kodanikku on piiril tõesti kontrollitud, kuid mingeid rikkumisi ei tuvastatud.

„Peterburilaste kirjeldatu usutavust suurendab paraku Eesti võimude silmatorkav tõrksus igasuguse väljaspool Tallinna aset leidva piirikaubanduse suhtes.“

Praeguse infosõja tingimustes on muidugi raske otsustada, kas peterburilaste kaebus on siiras või äkki hoopis kurikaval infooperatsioon Varlamovi kirjeldatud Narva pudrumägede diskrediteerimiseks. Ent viimasel juhul olnuks operatsiooni korraldajail ju targem pöörduda otse Vene telekanalite poole, mitte hakata advokaadibüroo vahendusel ametlikus korras Eesti võimudega kirju vahetama.

Peterburilaste kirjeldatu usutavust suurendab paraku Eesti võimude silmatorkav tõrksus igasuguse väljaspool Tallinna aset leidva piirikaubanduse suhtes. Kui Helsingist saabuvad viinaturistid on meil aastakümneid olnud teretulnud, siis eestlaste samasuguseid reise Lätti sallitakse n-ö pika hambaga.

Mullu plaanis maksuamet panna Eesti-Läti piiriületuskohtadesse koguni kaamerad, et hakata tuvastama Lätis alkoholi ostmas käijate autonumbreid. Ka lõunaeestlastele teatavat majanduslikku leevendust pakkunud võimalus käia Venemaalt kütust toomas lõpetati mõne aasta eest resoluutsete meetmetega.

Muidugi on alkohol ja kütus aktsiisikaubad ning nende omaalgatuslik Eestisse sissevedu lööb riigikassa pihta, seega on nende ebaseadusliku impordi piiramine paratamatu. Kuid välismaalaste Eesti ametlikus kaubandusvõrgus sooritatavad ostud on meile ainult kasulikud ning nende vastu võitlemiseks ei tohiks riigil olla küll mingit põhjust. •

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.