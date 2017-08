Nigeeria põgenikelaagri terrorirünnakus hukkus ligi 30 inimest

Võimuesindajate sõnul lasid kolm enesetaputerroristi end õhku Mandahari linnas asuva põgenikelaagri sissepääsu juures, vahendas AFP.

Väidetavalt oli kõigepealt korraldanud plahvatuse üks suitsiiditerroristidest ning ülejäänud kaks lasid end õhku siis, kui inimesed paanikas põgenesid. Suurema osa ohvritest tekitasidki hilisemad plahvatused.

Nigeeria kirdeosa on piirkond, kus ISIS-ele truudust vandunud äärmusrühmitus Boko Haram on kõige aktiivsem. Terroriorganisatsioon on alates 2009. aastast tapnud umbes 20 000 inimest ning sundinud oma kodudest põgenema umbes 2,6 miljonit tsiviilelanikku.

Piirkonna riikide koostöös on Boko Harami üle saavutatud lahinguväljal olulisi võite ning rühmitus suurtest asulatest välja tõrjutud, kuid see on omakorda toonud kaasa selle, et terroristid vastavad sagedaste tsiviilelanike vastu suunatud terroriaktidega.