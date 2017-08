Konkurentsiamet võttis lisaaega Favora müügi heakskiiduks Olerexile

Amet alustas lisamenetlust, et täiendavalt kontrollida ega koondumine ei tekita konkurentidele juriidilisi või muid sisenemistõkkeid kaubaturule.

Olerexi emafirma Aqua Marina AS ja AS Johnny sõlmisid seitsme Favora tankla ostu-müügi lepingu 19. juunil, mille kohaselt omandab Aqua Marina Favora tanklad, sest Johnny soovib kütuse jaemüügiturult lahkuda.

Aqua Marinale annab tehing võimaluse tugevdada enda osalusega firmade positsiooni Eesti mootoriütuste jaemüügiturul.

Favora tanklad asuvad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Võrus, Võru Kosel, Põlvas ja Rõuges.

Johnny AS omanik on Urmas Johanson. Ettevõtte tegevusalad on mootorikütuste, õlide ja määrdeainete müük. Ettevõte teenis 2016. aastal 10,9 miljoni euro suuruse käibe juures 27 000 eurot kahjumit.

Aqua Marina AS omanikud on Antti Moppel ja Andres Linnas, kellele kuulub ka tanklaketi Olerex operaator Olerex AS. Olerex teenis möödunud aastal 283,3 miljoni euro suuruse käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit.