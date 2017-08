Eksperdid ei usu, et Põhja-Korea raketimootoritel on seos Ukrainaga

Mõttekoja International Institute for Strategic Studies (IISS) raketieksperdi Michael Ellemani koostatud uuringu kohaselt on Põhja-Korea režiimi viimase aja edusammud ballistiliste rakettide vallas osutunud võimalikuks tänu mustalt turult hangitud võimsatele raketimootoritele, mis on tõenäoliselt pärit Ukrainas asuvast ning omal ajal Nõukogude Liidu raketiprogrammi kaasatud Dnipro tehasest.

Nii Ukraina võimud kui ka Južmaši tehas on mõttekoja väited tagasi lükanud ja teatanud, et pigem on raketimootorid jõudnud Põhja-Koreasse hoopis Venemaalt.

Reutersiga rääkinud luureametnikud ja eksperdid aga on mõttekoja raporti järelduste suhtes kahtleval seisukohal. Nimelt on USA ametnikud veendunud, et Põhja-Korea on võimeline ka ise oma rakettidele mootoreid ehitama.

"Meil on luureinformatsiooni, mis annab alust arvata, et Põhja-Korea ei ole sõltuv raketimootorite välismaalt hankimisest," märkis üks allikas.

Teine allikas aga selgitas, et Pyongyangi on tuumaprogrammiga kiirelt edasi liikunud kas välismaalt palgatud spetsialistide või siis Venemaal koolitust saanud põhjakorealaste abil.

Reutersiga rääkinud ekspert Jeffrey Lewis, kes esindab Middlebury rahvusvaheliste uuringute instituuti, ütles aga selgelt, et IISS-i järeldused on otseselt ekslikud, sest tema uuringurühma hinnangul on Põhja-Korea fotodel nähtud raketimootorid Ukrainas toodetavatest erinevad. Ka Lewise meeskond usub, et Põhja-Korea on mootorid ise ehitanud.

"See (väide) on täiesti vale," kommenteeris Lewis IISS-i uuringut. "Minu meelest tunduvad need samasuguste mootoritena vaid sel määral, nagu raketimootorid kõik üksteisele sarnanevad."