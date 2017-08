ERR.ee veebidokkide sari: seitse vaadet Eesti ravikindlustusele

Haigekassa saab veerandsaja aastaseks. ERR.ee küsis läbi seitsme videoloo, kas ja kuidas on ravikindlustusest Eesti inimestele kasu olnud. Sestap palusime oma lugu jagada seitsmel tavalisel inimesel üle Eesti. Nad on meditsiinitöötajad, pereemad, pensioniealised ja noored, kes on seisnud või seisavad siiani silmitsi mõne raske haigusega.

Alates sellest laupäevast 19. augustist ERR.ee portaalis ilmuvad lood väga isiklikud, sest tervist puudutavad küsimused on mõistagi intiimsed, kuid portreteeritavad tahtsid oma lugu jagada, et olla jõuks ja teine kord ka nõuks neile, kes sarnases olukorras võivad olla. Positiivne ellusuhtumine, julge pealehakkamine, prioriteetide ümberhindamine – nende märksõnade abil on portreteeritavad eluraskustest läbi tulnud.

Näiteks lubas ERR.ee kaamera enda koju Jõgevamaal Angelika, kes taastub seni raskest haigusperioodist. „Kindlasti minge arsti juurde, sest pärast on tagajärjed hullemad,“ ütleb ta enda loos.

Angelika lugu algab kõhusongast, mis jäi korralikult välja ravimata. Ta püüdis valusid leevendada kõige kättesaadavamate vahenditega – valuvaigistite ja alkoholiga. „Ravimid ja alkohol – need ei käi mitte mingil juhul kokku,“ hoiatab ta nüüd. Toona aga tundus see keeruliste peresuhete kõrvalt lihtne viis ebamugavustundest vabandeda.

Sarja käigus saame tuttavaks ka Ellega, kelle sõnul oli C-hepatiidi diagnoosi kuulmine kui kirvelöögi tunne. „See tundus haigus paistis piisavalt tõsine, et vähemalt pärandiasjad korda seada,“ tõdeb Elle. Täna on ta C-hepatiidist terve.

Niisamuti räägib oma loo rinnavähki põdenud Merike, kelle jaoks keemiaravi oli väga raske katsumus. Haiguse ravimine tähendas ka rindade, lümfide ja munasarjade äralõikamist.

„Kui ma kodus voodis pikali olin ja midagi teha ei suutnud, vaatasin „Kaks ja pool meest“ ja teisi selliseid sarju,“ toonitas Merike huumori tähtsust läbi kogu teekonna. Ta tõdeb, et ka rinnavähiga on võimalik täisväärtuslikult elada, ilmselt tuleb lihtsalt enda jaoks mõned prioriteedid ümber hinnata. Merike toob aga välja koha, kus on veel arenguruumi: “Minu unistus on, et iga vähihaige saaks endale tasuta paruka.”

Veebidokkide sarja tegemist nõustas ja lugude valmimisele aitas kaasa haigekassa.