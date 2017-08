Hiina politsei võttis krimikirjaniku neljas mõrvas kahtlustatuna vahi alla

Liu teatas 2010. aastal oma uut raamatut tutvustades, et tal on plaan kirjutada tulevikus romaan naiskirjanikust, kes on tapnud palju inimesi, kuid pole kordagi vahele jäänud. Eelmise nädala reedel saabusid Liu koju aga politseinikud, kes pidasid ta kinni kahtlustatuna neljas mõrvas. Politsei kinnitusel on mees mõrvad ka üles tunnistanud, vahendasid Yle, Guardian, Sixth Tone ja China Daily.

Väidetavalt oli kirjanik öelnud end vahistama tulnud politseinikele, et on neid juba aastaid oodanud.

53-aastane Liu on Anhui provintsis tuntud kirjanik ja luuletaja ning ta kuulub ka Hiina kirjanike liitu. Ühest tema romaanist on näiteks tehtud ka 50-osaline telesari.

Mõrvad, mida mehele süüks pannakse, leidsid aset aastaid tagasi. Süüdistusmaterjalide kohaselt toimus murranguline hetk kirjaniku elus 1995. aasta 29. novembril.

Võimud kahtlustavad, et Liu oli üks kahest mehest, kes tapsid Huzhou linnas neli inimest.

Sündmused said alguse sellest, et linna hotellis elanud kaks meest otsustasid varastada ühe kolmanda kliendi raha. Paraku aga sattus viimane vargusele peale ja seetõttu peksid mehed ta surnuks. Jälgede peitmiseks mõrvasid nad ka hotelliomanikest abielupaari ning nende lapselapse, 13-aastase poisi.

Tookord ei õnnestunud politseinikel kuritegu lahendada, sest mingeid seoseid ei leitud - hotellis polnud valvekaameraid ning ka kliente polnud uhugi kirja pandud.

Aastate jooksul avati toimik mitu korda uuesti, kuid alati tulemuseta. Läbimurre tehti alles käesoleva aasta juunis, kui juhtumit oli uuritud kaasaegsete vahendite ja DNA-tõendite abil.

Politsei teatel on nad saanud kätte ka teise kahtlustatava ning seda tänu Liu poolt antud tunnistustele. Mees peeti kinni Shanghais.

Politsei kinnitusel on kirjanik Liu kirjutanud oma naisele ka kirja, kus ta enda poolt sooritatud mõrvad üles tunnistab ja nendib, et elas kõik need aastad süümepiinadega ning ootas hetke, mil politsei talle järele tuleb.