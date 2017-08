Trump kiitis Kim Jong-uni Guami tulistamisega viivitamise eest

"Põhja-Korea Kim Jong-un tegi väga targa ja hästi põhjendatud otsuse. Alternatiiv oleks olnud nii katastroofiline kui ka vastuvõetamatu!" säutsus USA president.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Kim Jong-un teatas teisipäeval riikliku uudisteagentuuri KCNA vahendusel, et tutvus relvajõudude plaaniga Guami lähistele rakette tulistada, kuid andis samas mõista, et viivitab plaaniga ja jälgib "veel veidi jänkide mõtlematut ja rumalat käitumist". Põhja-Korea liidri sõnul on "USA imperialistid vastutustundetu sõjalise väljapressimise tõttu saanud silmuse kaela ümber".

Möödunud nädalal teatas Põhja-Korea sõjavägi, et saab augusti keskpaigaks valmis üksikasjaliku plaani tulistada neli keskmaa ballistilist raketti Guami ümbrusesse ja esitab selle oma liidrile heakskiitmiseks.

Pinged USA ja Põhja-Korea vahel on kasvanud setsaadik, kui Pyongyang katsetas läinud kuul kaht mandritevahelist ballistilist raketti, mis on võimelised küündima suure osani Ühendriikidest.

USA president Donald Trump ähvardas Põhja-Koread "tule ja raevuga", kui see peaks Ühendriikide ähvardamist jätkama. "Põhja-Koreal on parem loobuda Ühendriike ähvardamast. Muidu nad kohtavad tuld ja raevu, millesarnast maailm ei ole kunagi varem näinud," lausus ta New Jerseys peetud kõnes.

Põhi vastas sellele ähvardusega Guami suunas rakette tulistada.

Sõnasõda on tekitanud muret rahvusvahelises üldsuses, pooli on vaoshoitusele manitsenud muuhulgas Hiina president Xi Jinping.

USA kaitseminister Jim Mattis hoiatas esmaspäeval, et Põhja-Korea löök Ühendriikide pihta võiks kiiresti eskaleeruda sõjaks. Tema sõnul püüavad sõjaväelased alla tulistada igasuguse raketi, mis Guami suunas lendab.