Zimbabwe esileedi taotleb diplomaatilist puutumatust

Johannesburgi politsei teatel ootasid nad naaberriigi esileedit tulutult jaoskonda, et ta vastaks seal tema vastu esitatud vägivallatsemissüüdistust puudutavatele küsimustele, vahendas BBC.

Politsei kinnitas, et naine ei ole LAV-ist lahkunud. "Kahtlusaluse advokaadid ja tema valitsuse esindaja esitasid suulise avalduse, et kahtlusalune soovib diplomaatilise puutumatuse kaitse kasutamist," ütles politsei avalduses.

20-aastase LAV-i modelli Gabriela Engelsi sõnul ründas Mugabe teda, kui ta külastas Johannesburgi eeslinnas Mugabe poegade hotelliruumi. Engelsi väitel ei teinud Mugabe ihukaitsjad midagi, kui naine teda peksis.

Väidetavalt kõndis Mugabe hotelli Capital 20 West ning süüdistas Engelsit pidutsemises Mugabe kahe poja, Roberti ja Chatungaga.

Juhtumi mitmed asjaolud on olnud väga segased. Esialgu teatas Lõuna-Aafrika Vabariigi politseiminister Fikile Mbalula, et 52-aastane proua Mugabe on end ise üles andnud ning astub kohtu ette.

Sinna ta aga ei ilmunud ning hiljem kinnitasid allikad politseis, et ta oli küll advokaatide vahendusel võimude ette ilmumises kokku leppinud, kui lõpuks ta seda siiski ei teinud.

LAV-i võimud on rõhutanud ka seda, et Grace Mugabe viibis riigis eraviisiliselt.

93-aastase riigipea Robert Mugabe abikaasa Grace Mugabe on oma vaesel kodumaal tuntud luksusliku elustiili poolest ning autoritaarse presidendi kriitikud peavad tema naist riiklikku korruptsiooni iseloomustavaks näiteks. Mitmed allikad on ka väitnud, et vana presidendi varjus omab Grace Mugabe riigis ka ulatuslikku võimu.

1987. aastast presidendiametis olnud Robert Mugabe aga kavatseb 2018. aastal uuesti riigipeaks kandideerida. Rahvusvahelised vaatlejad pole Zimbabwe valimisi ka varem vabadeks pidanud.