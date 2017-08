Luik: Sõõrumaa kaitseb poliitikasse minnes oma ärihuve seaduslikul moel

Valimisliidu "Tegus Tallinn" kampaaniajuht Mart Luik leiab, et pole midagi taunimisväärset, kui valimisliidu ettevõtjast asutaja Urmas Sõõrumaa soov on poliitikas muu hulgas ka oma ärihuve kaitsta.

Luik ütles intervjuus ERR-ile, et on hästi kursis levitatava jutuga, et Sõõrumaa läheb poliitikasse peamiselt selleks, et oma koolide lepinguid kaitsta. See loogika jääb Luigele aga täiesti arusaamatuks.

"Ma ei saa sellest loogikast aru. Kui Sõõrumaa valitakse volikogu liikmeks, siis satub ta palju rohkem luubi alla. Kuidas ta nii saab oma huve rohkem kaitsta?" lausus Luik.

"Kui me satume kaalukeeleks, siis jah, aga enne tuleb kaalukeeleks saada. See võib mingi motivatsioon Sõõrumaal olla, et olla poliitikas aktiivne. Aga selles ei ole midagi väga halba. Ta kaitseb oma huve seaduslikul moel, täiesti adekvaatses vormis," lisas ta.

Konkreetsele küsimusele, kas vastab tõele, et Sõõrumaa tormab poliitikasse oma normaalseid ärihuvisid kaitsma, vastas Luik: "Urmas Sõõrumaa tormab poliitikasse, sest ta on Tallinna linna kodanik ja talle läheb linna käekäik väga korda."

"Tal on palju kinnisvara ja ta tahab, et Tallinna linn areneks igati moodsa ja tänapäevase euroopaliku linnana. Sellest kõigest on tal võita. Rotermanni keskusel on võita sellest, kui Tallinnal läheb hästi," lisas ta.