Ratas edastas Ankaras soovi, et Türgi püsiks Euroopa kursil

Peaminister Jüri Ratas kinnitas kolmapäeval Ankaras Türgi peaminister Binali Yıldırımile ja president Recep Tayyip Erdoğanile, et Eestile on Türgi oluline strateegiline partner, kelle Euroopa kursil püsimine on nii Eesti kui ka ülejäänud Euroopa Liidu soov.

„Eesti ja Türgi suhted on väga head ja sõbralikud. Meie sidemed saaksid olla kindlasti veelgi tihedamad, eriti majanduses. Mul on hea meel, et Eesti ja Türgi vahel on tihe lennuühendus, Türgi investeeringud Eestisse on kasvamas, aga arenguruumi on kindlasti veel erinevatel aladel,“ sõnas Ratas peaminister Yıldırımile.

Nii kohtumisel peaminister Yıldırımiga kui ka president Erdoğaniga pakkus enim kõneainet ränne, eriti Euroopa Liidu ja Türgi mullu sõlmitud pagulaskokkuleppe täitmine, mis peatas rändetulva Türgi kaudu Euroopasse.

Peaminister Ratas tunnustas Türgi juhte koostöös Euroopaga ja pingutusi pagulastele ajutise elukeskkonna loomisel. Euroopa Liit toetab Türgit pagulaste abistamisel kolme miljardi euroga.

Peaminister Ratas sõnas president Erdoğanile, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu laienemist. „Euroopa Liidu uks peab jääma avatuks neile, kes jagavad Euroopa väärtusi, austavad õigusriiki, põhiõigusi ning täidavad kõik liitumistingimused,“ kinnitas peaminister.

„Türgi on mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopa Liidule oluline strateegiline partner ning ka Brüsselis soovitakse jätkata kõnelusi Türgiga hoolimata erimeelsustest. Samas ootame Türgilt suhete parandamist Euroopa Liidu liikmesriikidega.“