Obama Charlottesville'i avaldusest sai Twitteri enimlaigitud säuts

Obama kirjutas laupäeva öösel Twitterisse tsitaadi Nelson Mandelalt. "Mitte keegi ei sünni vihates teist inimest tema nahavärvi, tausta või usu pärast..." Obama riputas säutsu kõrvale pildi endast naeratamas koos erineva nahavärviga laste grupiga.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm