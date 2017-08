TAI õiguslik hinnang ei näe takistust süstlapunkti avamiseks Sitsi tänaval

Tervise arengu instituudi (TAI) tellitud õiguslik hinnang kinnitas, et narkomaanide nõustamiskeskuse ja hiljem ka süstlavahetuspunkti rajamine Tallinnas Sitsi tänaval asuvasse elumajja on seaduslik. Kohalikud elanikud otsusega ei lepi ja lubavad kohe, kui keskus tööd alustab, asja kohtusse anda.

Kired Sitsi 28 asuva üüripinna kasutuse ümber on kestnud juba ammu, sest kohalikud elanikud ei soovi, et seal hakkaks käima narkomaanid.

Tervise Arengu Instituut kinnitab, et ega nendegi huvi pole ilmtingimata elumajas narkomaane nõustada, kuid võimalikest variantidest oli see pakkumine parim ja ka õiguslik hinnang lubab kaubanduspinnal tegutseda. Kohalike elanike ettepanekutega püütakse arvestada.

"Oleme mõelnud avada keskust etapiviisiliselt, et keskus on avatud ainult kolmel päeval nädalas kell 11-13 ja käesoleva aasta sees neid aegu tõenäoliselt ei pikendata. Teiseks oleme mõelnud turvalisuse teemale, see on kohalike jaoks ka väga oluline ja loomulikult ka keskuse enda töötajate jaoks," rääkis instituudi direktor Annika Veimer.

Teisipäeval tutvustas instituut turvalisuse suurendamiseks mõeldud lahendust, mille järgi on plaanis majale panna kolm turvakaamerat, lisavalgustus ja piirata suurte taimepottidega narkomaanide liikumissuunda.

See kõik aga mitmeid majaelanikke ei rahulda, kes on jätkuvalt veendumusel, et Erika tänaval paiknenud süstlavahetuspunkti probleemid jõuavad ka nende õuele. Politsei oli teisipäevasel kohtumisel kinnitanud, et mingeid lisapatrulle piirkonda ei plaanita.

Süstlavahetuspunkti naabruses asub Kopli noortemaja, kus käivate laste vanemad kurtsid õpetajatele, et ei julge oma lapsi enam huviringidesse tuua. Noortemaja loodab, et sügisel siiski õpilasi jagub ja omalt püütakse hirme hajutada, sest keskuse rajamises ollakse juba kindlad.

Tervise arengu instituudi hinnangul käiks plaanitud avamisaegadel keskuses umbes 10 narkosõltlast päevas, ehk siis nädalas kokku 30 inimest.