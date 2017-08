Valge Maja kommunikatsioonijuhi kohuseid asub täitma Hope Hicks

Valge Maja eestkõneleja sõnul määratakse uus kommunikatsioonijuht ametisse sobival ajahetkel.

Hicks on seni tegutsenud Valge Maja kommunikatsiooninõunikuna ja kuulunud president Donald Trumpi siseringi juba pikemat aega, sest töötas tema äriorganisatsioonis avalike suhete spetsialistina.

Hicks on neljas kommunikatsioonijuht president Trumpi ametiajal.

Trump vallandas mai lõpus kommunikatsioonijuhi Anthony Scaramucci, kes töötas ametikohal vaid kümme päeva.

Hope is a terrific person and will do a great job. Wishing her the best.