Lõuna-Korea presidendi sõnul ei tule poolsaarel mingisugust sõda

"Kõik lõunakorealased on teinud rasket tööd, et ehitada riik uuesti üles pärast Korea sõda. Ma hoian uue sõja ära iga hinnaga. Ma tahan, et kõik lõunakorealased usuksid täie kindlusega, et mingisugust sõda ei tule," ütles riigipea.

"Kõik lõunakorealased on teinud rasket tööd, et ehitada riik uuesti üles pärast Korea sõda. Ma hoian uue sõja ära iga hinnaga. Ma tahan, et kõik lõunakorealased usuksid täie kindlusega, et mingisugust sõda ei tule," ütles riigipea pressikonverentsil, mis tähistas tema ametisolemise 100 päeva täitumist.

Pinged Korea poolsaarel on viimastel kuudel kerkinud tasemeni, millel räägitakse võimalikust sõjaohust seoses Pyongyangi relvastusprogrammi ambitsioonidega ning mille puhul on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud seitsmel korral täiendavaid sanktsioone.

Eelmisel nädalal ähvardas Põhja-Korea tulistada rakette USA ülemereterritooriumi Guami pihta. Viimastel päevadel on taolisest retoorikast siiski hoidutud.

USA president Donald Trump ähvardas läinud teisipäeval, et Põhja-Korea "saab näha sellist tuld ja raevu ning sõjalist jõudu, mida maailm pole varem näinud", kui ta Ühendriikide sõjaga ähvardamisest ei loobu.

Pingeline olukord mõlemalt poolelt on tõstatanud võimaluse, et olukord võib viia katastroofiliste tagajärgedeni. Pyongyang on paigutanud suured suurtükiüksused nii, et nende laskeulatusse jääb Lõuna-Korea pealinn Soul, kus elab miljoneid inimesi.

Kuid Mooni sõnul on Soulil vetoõigus seoses igasuguse sõjalise tegevusega USA-lt, mis on Lõuna-Korea julgeolekupartner ja kaitsja.

"Mitte keegi ei saa langetada otsust sõjalise tegevuse kohta Korea poolsaarel ilma meie nõusolekuta," ütles ta. "USA ja president Trump on öelnud, et ükskõik, millist varianti nad ei kasutaks Põhja-Korea puhul, kõik otsused langetatakse pärast konsultatsioone ja nõusoleku saamist Korea Vabariigiga."

Juuni lõpus Washingtoni külastanud Moon keeldus kritiseerimast Trumpi sõjakat keelekasutust Pyongyangi suunal, mis on muutnud rahvusvahelisi vaatlejaid ärevaks.

Mooni sõnul püüab Trump avaldada Põhja-Koreale survet otsusekindlust väljendades. "Ma ei arva, et ta püüab näidata teatud soovi alustada sõjategevusega," sõnas Moon.

Guam on USA territoorium 1898. aastast, Teise maailmasõja ajal oli see umbes kaks aastat ka Jaapani koosseisus.