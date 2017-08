Soome rohelised tõusid populaarsuse edetabelis teisele kohale

Soome rahvusringhäälingu Yle poolt tellitud uuringu kohaselt on rohelised tõusnud erakondade populaarsuse edetabelis teisele kohale. Esikohta on aga kindlustanud paremtsentristlik Koonderakond.

Uuringufirma Taloustutkimus poolt läbi viidud arvamusküsitlusest tuleb välja, et Rahvusliku Koonderakonna (Kansallinen Kokoomus) toetus on augustis 20,8 protsenti ehk eelmise kuuga võrreldes on toetus kasvanud 0,4 protsendipunkti, vahendas Yle.

Juba juulis prognoosisid eksperdid, et teise koha omanik vahetub ning nüüd on see ka juhtunud. Roheline Liit (Vihreä Liitto) tegi oma kõigi aegade rekordi ning nüüd on nad 17,6 protsendiga teisel kohal. Eelmise kuuga võrreldes on toetus kasvanud 1,6 protsendipunkti.

Peaminister Juha Sipilä juhitud Keskerakonna (Keskusta) toetus on 17,3 protsenti ning senine langus on natuke peatunud - toetus on eelmise kuuga võrreldes suurenenud 0,6 protsendipunkti.

Augustis olid suurimaks kukkujaks sotsiaaldemokraadid (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - SDP). Juuliga võrreldes langes nende toetus 2,6 protsendipunkti ning praegu on nad 15,9 protsendiga kolmandal kohal.

Ka Vasakliidu (Vasemmistoliitto) toetus on langenud - miinust tuli 1,5 protsendipunkti ning 7,7 protsendi suurune toetus annab praegu kuuenda koha.

Seega samal ajal, kui roheliste toetus tõusis, langes sotsiaaldemokraatide ja Vasakliidu toetus kokku 4,1 protsendipunkti.

Nii Jussi Halla-aho juhitud Põlissoomlased (Perussuomalaiset) kui ka erakonnast juhivahetuse järel eraldunud Uus Valik (Uusi vaihtoehto/Sininen tulevaisuus) on oma toetust kindlustanud.

Põlissoomlaste toetus kasvas 0,7 protsendipunkti ja 8,8 protsendiga ollakse viiendal kohal. Uus Valik tõusis 0,7 protsendipunkti, kuid toetus on endiselt siiski vaid 1,6 protsenti.

Soome Rootsi Rahvapartei (Suomen ruotsalainen kansanpuolue - RKP) ja Kristlike Demokraatide (Suomen Kristillisdemokraatit - KD) toetus pole juuliga võrreldes sisuliselt muutunud - esimese toetus oli 4,8 ja teise toetus 3,7.

Kuigi kõigi valitsuskoalitsiooni liikmete (Keskerakond, Koonderakond ja Uus Valik) toetus on augustis tõusnud, on koalitsiooni kogutoetus siiski vaid 39,7 protsenti, kui opositsioonierakondi toetab kokku 58,5 protsenti valijatest.