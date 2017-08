Ametiühingud on töötajatelt leppetrahvi nõudmisele vastu

Sotsiaalministeeriumis on valiminud töö- ja tervishoiuseaduse muutumise eelnõu, mille kohaselt saaks tööandja leppetrahvide kehtestamise õiguse, ametiühingud on sellele punktile vastu.

Leppetrahvi saaks tööandja eelnõu kohaselt kehtestada siis, kui töötaja ei järgi tööohutus- ja tervisekaitse nõudeid. Ametiühingud näevad selles aga riske, et tööandjad hakkavad seda kuritarvitama.

"Leppetrahvi punkt jõuab kõigisse töölepingutesse ja võib juhtuda, et seda kasutatakse vastupidisel eesmärgile, mitte selleks, et tagada reeglitest kinnipidamine," ütles ametiühingute keskliidu (EAKL) esimees Peep Peterson.

Tema hinnangul tekitab see organisatsioonis pigem ebaterve õhkkonna, kus ei pingutata mitte ühise eesmärgi nimel, vaid tehakse trahve ja õhkkond ei pole see, mida seadus peaks soosima.

Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna peaspetsialist Seili Suder tunnistas, et riske on igas seadusesättes, kuid leppetrahvi punkt pandi eelnõusse selleks, et rõhutada töötaja vastutust tööohutuse ja tervishoiunõuete järgimisel.

"Meie vaatame, et kui tööandja on teinud kõik, et tagada ohutu töökeskkond, ent kui töötaja endiselt ei pane kiivrit pähe, ei toesta tellingut, võtab ära kaitseriivi, et oleks kergem, siis peab olema tööandjal meede, et selgeks teha, et neid nõudeid tuleb täita," ütles Suder.

Praegu on eelnõu esimesel kooskõlastusringil ja ametlikku tagasisidet ootab ministeerium nii ametiühingutelt kui ka tööandjatelt. Ametiühingud soovivad leppetrahvi punkti välja jätta.

"Meie arvame, et tööandjal on muid võimalusi seda töötajat mõjutada, leppetrahvi ei ole vaja, vaja koostööd soodustada," lausus ametiühingujuht.