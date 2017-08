Fotod: trammide normaalne rütm taastub septembrist

Mitu aastat kestnud trammiteede renoveerimine, uute lõikude väljaehitamine ja neljanda liini trammitee pikendamine lennujaamani saab augusti lõpuks tehtud. 1. septembrist taastub kõigi nelja trammiliini töö.

Ümberehituste tõttu on muutnud ka osade liinide lõpp-peatused.

Nõnda hakkab neljas trammiliin sõitma Tondilt Lennujaama, lisanduvad kaks uut peatust - Ülemiste linnak ja Lennujaam. Nn esindusliinile pannakse sõitma üksnes uued CAF Urbos trammid.

2. trammiliiniga Lennujaama peatusesse ei saa, sinna liigub üksnes number neli.

Liini nr kaks trammid suunduvad Koplist Suur-Paalasse, kuhu mitu aastat tagasi sõitsid nii 2. kui 4. liini trammid. Varasemalt kandis see peatus nime Ülemiste, ent kuna viimastel aastatel viidi 2. ja 4. liini lõpp-peatused erinevatesse peatustesse, mis kandsid sarnaseid nimesid - Ülemiste ja Ülemiste jaam - üks ühel pool, teine teisel pool Peterburi teed, siis segaduste vähendamiseks muudeti 2. liini lõpp-peatuse nime.

3. liinil Tondi - Kadriorg hakkavad vastavalt valmimisele sõitma üksnes täielikult renoveeritud retrotrammid.

1. liini trammid sõidavad ikka liinil Kopli - Kadriorg.

Oktoobrist kuiva jalaga lennukile

Milliseks kujuneb neljanda liini graafik, mis juba kahe nädala pärast käibele peaks minema, ei oska veel vastata ei graafiku koostaja Tallinna Linnatranspordi AS ega Tallinna lennujaam, kelle sooviks on, et linn võimaldaks trammiliiklust alates hommikusest esimesest lennust kuni öise viimase lennuni.

"Oleme selle taotluse linnale esitanud, et öised trammid ka käiksid, aga mul info selle kohta puudub, kas linn sellega arvestab, eriti öiste lendude puhul," ütleb Tallinna lennujaama avalike ja välissuhete juht Priit Koff.

Lennuliiklusala ümberehitustööd lõppevad oktoobris. Ehitustööde tõttu ei saa lennukid maanduda pärast kella 00.30 ega enne kella 6, ent Kofi sõnul ei muutu graafikud oluliselt ka pärast ehitustööde lõppu. Üksnes Kopenhaageni lend tuleb sisse poole kahe paiku ja tellimuslendude ajad võivad ka öised olla.

"Probleem oli, kui buss nr 2 viimane väljumine läks kesköö paiku, aga viimased lennud tulevad meil sisse poole ühe paiku. Juunist muudeti bussigraafik siis nii, et ka hilisemad saabujad saavad bussiga linna," on Koff lootusrikas ka trammigraafiku suhtes.

Kuna linnatranspordi ettevõttes on graafik alles koostamisel, ei osatud sealt veel kosta, kas lennujaama soovile vastu tullakse.

Trammiliini lõpp-peatus tuleb reisiterminali linnapoolsesse otsa, kuhu oktoobriks valmib ka ühendusgalerii. Lennujaama ette on rajatud ka trammi tagasipöördering.

"Siis võib juba öelda, et trammilt pääseb kuiva jalaga terminali," ütleb Koff. Seni tuleb reisijatel läbida alla sajameetrine teelõik terminalini.

Terminal ja galerii ühendatakse eskalaatorite ja liftidega, nii et ka liikumispuudega ja lapsevankriga reisijad pääsevad hoonesse.

Unistus trammiühendusest sadama ja lennujaama vahel

Tramm nr 4, mis hakkab lennujaamani sõitma, ei vii aga sadamani. Praegu läheb sadamaalale kõige lähemale tramm nr 2, ent projekteerimisel on ka trammitee pikendus sadamani.

Nii lennujaam kui ka sadam on huvitatud, et need kaks sõlmpunkti oleksid ka omavahel trammiteega ühendatud.

"See on kindlasti meie unistus, mille osas kavatseme jätkata läbirääkimisi linna ja sadamaga," tunnistab Koff.

Kas see tähendab, et ka liin nr 2 hakkab tulevikus lennujaama viima või pandaks käima täiesti eriliin, on aga veel tulevikumuusika. Enne on vaja jõuda põhimõttelisele kokkuleppele idee teostamiseks.