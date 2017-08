Vaba Tallinna Kodanik loobus koostööst Tegusa Tallinnaga

Vaba Tallinna Kodaniku nimekirja esinumber Erik Vest ütles, et nende jaoks on punaseks jooneks koostöö Edgar Savisaare ja Keskerakonnaga.

"Tegusa Tallinna puhul pole nad koostööd Savisaare liidu ja Keskerakonnaga välistanud ja meile see ei meeldi," sõnas Vest, kes on varem öelnud, et peamine murekoht kahe liidu ühendamisel on väärtuspõhine.

Ettevõtjate Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa juhitav valimisliit Tegus Tallinn aga nii kategooriline ei ole ja lubab koostööd teha kõigiga.