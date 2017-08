Vaba Tallinna Kodaniku nimekirja esinumber Erik Vest ütles, et nende jaoks on punaseks jooneks koostöö Edgar Savisaare ja Keskerakonnaga.

"Tegusa Tallinna puhul pole nad koostööd Savisaare liidu ja Keskerakonnaga välistanud ja meile see ei meeldi," sõnas Vest, kes on varem öelnud, et peamine murekoht kahe liidu ühendamisel on väärtuspõhine.

Ettevõtjate Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa juhitav valimisliit Tegus Tallinn aga nii kategooriline ei ole ja lubab koostööd teha kõigiga.

"Eile selgus, et VTK arusaam ausast ja kaasaegsest linnajuhtimisest erineb Tegusa Tallinna omast nii kardinaalselt, et koostööd ei suudaks me veenvalt selgitada ei enda valijatele ega ka kandidaatidele. Tegelikult ei suudaks ühelegi kainele valijale," teatas Vaba Tallinna Kodanik neljapäeval sotsiaalmeedias.

"Meie põhimõte on selge: VTK ei tee koostööd korruptsioonis süüdi mõistetud ega süüdistuse saanud inimestega. Ega erakondadega. Tegusa Tallinna eilne nõudmine oli aga, et aitaksime neil Tallinna tagasi tuua 1990ndate äri- ja poliitikakombed," selgitas valimisliit oma otsust.

ERR-i ajakirjanik Indrek Kiisler küsis Vestilt, kas Vaba Tallinna Kodanik sai Tegusa Tallinnaga peetud läbirääkimiste tõttu ka mainekahju.

"Me ei salga seda, et meie valimisliidu osad toetajad on loobunud toetamisest, kuna nad on öelnud, et nende jaoks on samamoodi Teguse Tallinnaga koostöö välistatud, on olnud ka meie kandidaate, kes on öelnud, et kohe kui tuleb otsus liituda [Tegusa Tallinnaga], siis nemad lahkuvad nimekirjast," vastas Vest.

"Täna, kus me näeme, et nimekirjade esitamiseni on jäänud veel kolm nädalat, siis parem see asi lõpetada hetkel ära, öelda välja, et me jääme oma väärtuste ja põhimõtete juurde ja me ei tee koostööd inimestega, kes eelistavad pigem koostööd korruptsioonis kahtlustatud isikutega, ehk olemasoleva klanniga, kui see, et nad reaalselt tahaksid muudatusi tuua," ütles ta veel.