Linnapeakandidaadid vastavad | IRLi võimalus künnist ületada on napp

Tallinna linnapeaks kandideerivad poliitikud leiavad, et tulemuste ennustamine on praegu võimatu, kuid kõigi kandidaatide hinnangul ületavad künnise kindlasti Keskerakond, Reformierakond kui ka Sotsiaaldemoraatlik Erakond. Seejuures leiavad kolme eelpool mainitud partei esindajad, et nende konservatiividest konkurentidel on pealinnas vajalike häälte kokkusaamine keeruline.

Tegevlinnapea Taavi Aas (Keskerakond) on kindel, et SDE-l, Reformierakonnal kui ka loomulikult Keskerakonnal ei tule valimiskünnise ületamisel probleeme. Samas leidis ta, et EKRE ja IRL-i saatus on praegu lahtine ning ka loodud valimisliitude volikokku saamine pole garanteeritud.

Ka Reformierakonna esinumber Kristen Michal on kindel, et tema tugev meeskond teeb pealinnas hea tulemuse. Lisaks neile ennustab Michal edu mitte ainult sotsidele ja Keskerakonnale, vaid ka EKRE-le. Samas nendib Michal, et hoiab pöialt ka IRL-ile. Ühtlasi soovitab ta IRLi kandidaatidel kaaluda teistes erakondades kandideerimist, sest muidu võivad nende hääled minna raisku ning sel juhul jääks pealinnas endiselt võimule Keskerakond.

Rainer Vakra (SDE) toonitas, et eelseisvatel valimistel on peamine eesmärk lohaka Keskerakonna võimumonopoli lõhkumine. Teisalt ei soovinud Vakra edetabelit koostama hakata, sest tema hinnangul ei tasu poliitikas ennustusi teha.

Martin Helme (EKRE) arvates seisab sügisel ees väga tihe rebimine just parlamendierakondade vahel, kuid tema arvates IRL sellesse võistlusesse ei sekku. Helme väitel puuduvad IRL-il selleks vajalikud inimesed, kes suudaksid kõnetada pealinlaste probleeme.

IRL-i kandidaat Raivo Aeg nentis, et üha suuremat potentsiaali künnist ületada omavad Eestimaa Rohelised, kes on viimastel kuudel jõuliselt poliitmaastikule sisenenud. Tema andmetel jäävad volikogust kindlasti välja Vabaerakonna esindajad, kes lihtsalt ei osale kohalike omavalitsuste valimistel. Aeg lisas, et lõplik pingerida selgub siiski oktoobri keskel, kui valijad on oma otsuse langetanud.