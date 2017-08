Bannoni sõnul on etnonatsionalistidest äärmuslased "kamp kloune"

Valge Maja poliitikastrateeg Steve Bannon andis intervjuu suhteliselt väiksele liberaalsele ajakirjale The American Prospect, kus tegi mitmeid avaldusi, mis on mõnevõrra vastuolus president Donald Trumpi väljaütlemistega või erinevad seisukohtadest, mida USA meedia on talle varem omistanud.

Näiteks märkis sageli paremäärmusluses süüdistatud nõunik American Prospecti ajakirjanikule Robert Kuttnerile, et Charlottesville'is marssinud paremäärmuslaste näol oli tegu "luuseritega" ning et Põhja-Koreaga seotud probleemile ei ole "sõjalist lahendust". Samuti rääkis ta pikemalt vajadusest Hiinaga "kaubandussõda" pidada ning sellest, kuidas tal tuleb sel teemal pidevalt vaielda oma kollegidega administratsioonis - näiteks Valge Maja majandusnõuniku Gary Cohni ja rahandusminister Steven Mnuchiniga.

Bannon ei ole oma ametiaja jooksul palju intervjuusid andnud ning väidetavalt on üheks põhjuseks see, et president Trumpile ei meeldi, et tema nõunik meedias nii palju tähelepanu. Näiteks nimetati parempoolse uudisteportaali Breitbart endist juhti tema väidetavale mõjuvõimule viidates "President Bannoniks" ja see polevat riigipeale eriti meeldinud. Viimasel ajal - pärast endise kommunikatsioonijuhi Anthony Scaramucci paljastusi meedias ning erukindral John Kelly asumist Valge Maja personaliülema ametikohale - on aga meedia spekuleerinud palju selle üle, et Bannoni aeg Valges Majas võib hakata lõpule jõudma. Seetõttu on ka nimetatud intervjuu ilmumine ja see, et Bannon jätab seal arvatust vähem radikaalsema mulje, paljude arvates tähelepanuväärne, vahendasid Vox ja Guardian.

Kuna USA meedias on Charlottesville'i sündmuste tõttu peamiseks teemaks paremäärmuslus ja rassism, on intervjuu kokkuvõtetes pööratud kõige rohkem tähelepanu sellele, mida Breitbarti eksjuht selle kohta arvab. Veel eelmisel suvel nimetas Bannon enda juhitud Breitbarti alt-righ-i platvormiks.

"Etnonatsionalism - see on luuserid. See on marginaalne element. Ma arvan, et meedia pöörab sellele nähtusele liiga palju tähelepanu ning me peame selle nähtuse purustama, jah, aitama rohkem kaasa selle purustamisele. Need tüübid on üks kamp kloune," rääkis ta.

Bannon lükkas tagasi väited, justkui esindaksid tema liitlased alt-right-i või "etnonatsionalistidest" parempoolseid, pidas ta poliitilise diskussiooni keskendumist rassiteemadele oluliseks. "Mida rohkem demokraadid räägivad identiteedipoliitikast, seda parem. Ma tahan, et nad räägiksid rassimist iga päev. Kui vasaktiib on keskendunud rassile ja identiteedile ning meie keskendume majanduslikule rahvuslusele, on meil võimalus Demokraatlik partei purustada," nentis ta.

Bannoni jaoks on esikohal kaubandussõda Hiinaga, mingit sõjalist lahendust Põhja-Koreas ei ole

Bannon on seisukohal, et USA ja Lääs peavad end Hiina suhtes kaubanduslikult kehtestama.

"Minu jaoks on kaubandussõda Hiinaga kõige olulisem. Me peame sellele maniakaalselt keskendunud olema. Kui me selle asja käest laseme, siis me oleme viie, ma arvan, kümne aasta pärast pöördepunktis, kust meil enam tagasiteed ei ole," selgitas ta ja rõhutas, et USA-s tuleb aru saada, et Hiina peab juba pikemat aega USA vastu kaubandussõda ning on selles veel ka edukas. Samuti tunnistas Bannon, et peab näiteks Cohni ja Mnuchiniga Hiina teemal peaaegu iga päev vaidlema.

Üks geopoliitiline põhjus, miks praegu kaubandussõjaga mitte alustada, on asjaolu, et Peking on Põhja-Korea suurim kaubanduspartner ning see annab võimaluse Pyongyangi taltsutada. Seega tasub Trumpi administratsioonil Hiinaga hästi läbi saada ning suunata Hiinat mõjutama Põhja-Koread.

Bannon andis aga mõista, et tema jaoks ei pruugi see siiski prioriteet olla. Ta tunnistas, et on valmis kaaluma lepet, mille kohaselt sunnib Hiina Põhja-Koread külmutama oma tuumaprogrammi ning lubama riigis tegelikku relvastuskontrolli ning USA omakorda viib oma väed Korea poolsaarelt ära. Samas peab Bannon sellise leppe sündi vähetõenäoliseks. Kuna Hiina pole tõenäoliselt valmis või võimeline tegema midagi oluliselt rohkem kui praegu, polevat Bannoni arvates mõtet ka kaubandusliku vastasseisuga venitada.

Erinevalt Trumpi "tule ja raevu" avaldusest, ütles Bannon aga Põhja-Korea kohta järgmist. "Mingit sõjalist lahendust [Põhja-Korea tuumaohu probleemile] ei ole, unustage ära. Kuni keegi ei paku rehkendust, mille kohaselt ei hukku esimese 30 minutiga tavarelvastuse tagajärjel 10 miljonit Souli elanikku, siis ma ei tea millest me siin räägime, ei ole siin mingit sõjalist lahendust, me oleme neil peos."