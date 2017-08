Kaljuveer vutitehingu vaidlustamisest: piltlikult võttis ERR dopingut

"Me vaidlustame selle kindlasti, sest kõik asjad tuleb seaduslikult omandada. Esialgu pöördume konkurentsiameti poole ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Meie eesmärk on see tehing peatada," ütles Kaljuveer ERR-i raadiouudistele.

"Kui piltlikult öelda ja kasutada sportlikku terminit, siis hetkel on ERR meie hinnangul kasutanud dopingut, võtnud rahalist toetust hankeprotsessis ehk konkurentsiprotsessis. Eesti jalgpalliliit on mõjutanud konkursitulemust, jättes Eesti Meedia, MTG halvemasse konkurentsiolukorda," lisas ta.

Jalgpalliliidu juhi Aivar Pohlaku sõnul on sihtotstarbelise toetuse (kuni 950 000 eurot) näol tegu annetusega, millega ei kaasne ühtegi lisakohustust.

"Tegemist on vabatahtliku jalgpalliliidu annetusega, kus me ei sea mitte mingeid tingimusi raha kasutamiseks peale sihtotstarbe, mis on ülekandeõiguste omandamine ja ülekannete näitamine," sõnas Pohlak.

Pohlaku sõnul oli ERR-i toetamise põhjus lihtne, sest ülekanded on traditsiooniliselt olnud just rahvusringhäälingus ja vabalevis.

Rahvusringhäälingu nõukogu andis sel nädalal heakskiidu ETV ja jalgpalliliidu ühisprojektile Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja kahe valikturniiri teleülekannete ostmiseks. Eesti Meedia teatas samal päeval, et pöördub konkurentsiametisse ja vajadusel ka kohtusse.

Jalgpalliliit toetab järgmise viie aasta jooksul rahvusringhäälingut sihtotstarbelise toetusega summas kuni 950 000 eurot, mille abil omandas ERR Euroopa rahvuskoondiste tippjalgpalli teleõigused kahe MM-turniiri vahelisel perioodil.

Rahvusringhääling omandas UEFA-lt 2020. aastal toimuvate jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri teleõigused, samuti sellele eelneva ning järgneva valiktsükli ning jalgpalli rahvuskoondiste uue formaadi Nations League ülekandeõigused aastatel 2018 - 2021. See teeb kokku ligi sada rahvusvahelist jalgpallikohtumist järgmise nelja aasta jooksul.

Tervikpaketi omandamine läks ERR-ile maksma 1,34 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.