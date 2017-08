Kaubandus-Tööstuskoda näeb ravimiseaduses vastuolu põhiseadusega

"Kuna riigikogu ei ole viimastel aastatel muutunud ravimiseaduse 42. paragrahvi 5. lõike sõnastust, siis soovime teada, kas riigikogu, mõni ministeerium või muu isik on teostanud põhiseaduslikkuse analüüsi ravimiseaduse 42. paragrahvi 5. lõike osas. Kui selline analüüs on olemas, siis palume edastada see tutvumiseks ka kaubanduskojale," seisab pöördumises.

Kui vastavat analüüsi ei ole tehtud, siis soovib Kaubandus-Tööstuskoda teada, miks ei ole peetud vajalikuks põhjalikumalt analüüsida vastava seadusesätte võimalikku vastuolu põhiseadusega.

2014. aastal vastu võetud ravimiseaduse muudatuse kohaselt peavad aastaks 2020. aasta 1. aprillist olema Eestis apteekide enamusomanikud proviisorid.

Kaubandus-Tööstuskoda märkis, et ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas nenditi, et see keeld riivab intensiivselt põhiõiguseid. "Samas puudus seletuskirjas põhjalikum analüüs, kus oleks välja toodud muudatusega kaasnevad mõjud ning kas muudatus on üldse kooskõlas põhiseadusega," kirjutatakse pöördumises.

Kaubanduskoda meenutas, et saatis riigikogu sotsiaalkomisjonile 2014. aastal kirja, milles avaldasid kahtlust ravimite jae- ja hulgimüügisektori sundlahutamise põhiseaduspärasuses.

"Täpsemalt pidasime vajalikuks analüüsida, kas eelnevalt mainitud ravimiseaduse sätete riive ettevõtlusvabaduse, omandiõiguse, võrdsuspõhiõiguse, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse osas on proportsionaalsed," seisab Kaubandus-Tööstuskoja pöördumises.

Sotsiaalkomisjon võtab ravimiseaduse arutlusele septembris

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse nentis möödunud nädalal, et seadusemuudatus võeti vastu ilma piisava analüüsita.

"Selle seaduse võttis vastu riigikogu ja konkreetselt need sätted tulid riigikogu liikmete ettepanekutena. Selles osas on natuke tavatu seaduse ettevalmistusprotsess olnud, et kui tavaliselt seaduse eelnõudele eelneb analüüs, alternatiivide kaalumine, siis selle puhul see niimoodi ei olnud," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale."

Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et apteegireformi aluseks olevad piirangud tuleks üle vaadata ja kui nende järele vajadus puudub, need tühistada.

Riigikogu sotsiaalkomisjon võtab apteekide omandipiirangu küsimuse päevakorda kohe, kui algavad sügishooaja korralised istungid, kinnitas komisjoni esimees Helmen Kütt.

Siis saab komisjon ülevaate sotsiaalministeeriumilt ja kohtub turuosaliste ning patsientide esindajatega. Kütt märkis, et oli ravimiseaduse vastu võtmise ajal ise sotsiaalkaitseminister ja seetõttu sotsiaalkomisjoni selleteemalistel aruteludel ei osalenud.

"Palusin ametnikel võtta välja kõik materjalid, mis tol korral olid laual ja arutelus, siis on taust selge," märkis ta.