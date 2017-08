Sel aastal on järsult suurenenud paadipõgenike arv Marokost Hispaaniasse. Rändeekspert Kert Valdaru sõnul on see suuresti seletatav sellega, et Liibüa-Itaalia rändeteed ollakse saamas kontrolli alla ja põgenikud otsisid üles vana tee. Mall Mälberg jätkab.