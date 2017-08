Navalnõi võttis uues videos vaatluse alla Peskovi poja luksusliku eluviisi

"See on lugu edust. Sellises formaadis, nagu see on praegu Venemaal võimalik. Vaadake, lugege ja aidake meil seda jagada. Televiisoris seda ei näidata," kirjutab Navalnõi postituse sissejuhatuses.

Kui peaminister Dmitri Medvevist rääkiv kodanikujuurdlus sai omal ajal alguse Medvedevi jalas olnud värvikatest Nike'i tossudest, siis Peskovi esimesest abielust sündinud Nikolai Cholesi lugu alustab Navalnõi ühest fotost, kus Kremli pressiesindaja seisab uue Tesla kõrval. Sellist autot tema tuludeklaratsioonis aga mainitud ei ole ning nagu selgub, kuulubki see tema pojale, kes kannab oma inglasest kasuisa perekonnanime.

Navalnõi sõnul on Peskovi poja lugu palju huvitavam, kui lihtsalt see, et Kremli pressiesindaja kirjutas kalli sõiduauto poja nimele, või see, et Peskovi näol on tegu korruptandiga.

Nimelt on Cholesi juhtum Navalnõi arvates suurepärane näide sellest, kuidas Venemaal, kus 20 miljonit inimest elab täielikus vaesuses, kus 70 protsenti elanikest unistab 45 000 rubla (648 euro) suurusest kuupalgast, on võimalik mõnel inimesel elada täielikus luksuses ja seda absoluutselt mitte midagi tehes.

Järgneb aga Navalnõi videotele omane põhjalik analüüs ja sarkastiline loetelu vaatluse alla võetud isiku luksuslikust elust - autod, majad, peod, reisid ja harrastused ning meelelahutus.