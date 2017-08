Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Ardo Ojasalu rõhutas, et juriidiliste isikute annetused erakondadele on teatavasti keelatud.

"See, mis puudutab Šveitsi fondi, mille nimi oli Arsai, siis see on läbi jooksnud majatehinguga seoses. Ja majatehinguga seoses me oleme Kekserakonale ettekirjutuse teinud. Kuid jälgime väga tähelepanelikult seda protsessi. Meil oli neljapäeval kohtus oma õigusteenuse vaatleja, kes kuulas hoolikalt üle, mis kohtus räägiti, ja kui siit selgub midagi, mis annab alust täiendavalt uue analüüsi või menetluse tegemiseks, siis kahtlemata selle info me võtame teadmiseks ja järgmisel koosolekul analüüsime seda," rääkis Ojasalu, lisades, et ERJK järgmine istung on 14. septembril.

Ojasalu sõnul on ERJK teadlik, et Savisaare kohtuprotsess võib paljastada uusi asjaolusid Keskerakonna rahastamise kohta.

"Üks on tuntud teema, mis puudutab Keskerakonna garantiikirju. See summa, millele need välja antud on, viitab sellele, et seal peaks olema justkui midagi sellist, mis Keskerakonna enda raamatupidamises ei kajastu. Ehk siis tõesti need kulutused valimiskampaaniale võisid olla märksa suuremad, kui raamatupidamine näitab. Selles mõttes on see ka asi, mida me peame uurima, et olla veendunud, et kõik, mida me oleme raamatupidamises ja aruandluses näinud, on ka tõele vastav. Aga kahtlusi on, et seal on lisaks veel midagi," märkis Ojasalu.

Riigiprokuratuuriga koostöö tegemise eest kohtu alt pääsenud reklaamiärimees Paavo Pettai rääkis neljapäeval Harju maakohtus Edgar Savisaare kohtuprotsessil, et võttis ärimees Hillar Tederilt laenu tasumaks sellega Keskerakonna valimiskampaania kulutusi, ühtlasi sai Keskerakond raha ka Šveitsist ja seda taas Pettai vahendusel.

Pettai sõnul ütles Savisaar 2011. aastal, et Keskerakonnal on võimalik rahastust saada ühest Šveitsi fondist, Arsai Investmentist, kuhu Savisaare väitel oli raha kogunenud erinevate loengute tasudest. Pettai sõnul väljastati talle tšekk 470 000 eurole ja seda tšekki sai kasutada tagatisena. Seejärel sõitis ta Savisaare korraldusel Luksemburgi panka, kust selle tšeki vastu kanti raha tema erakontole. Sealjuures oli kohal ka ärimees Alexander Kofkin, kes aitas pangatoimingute juures, kuna ta valdas saksa keelt. Seda raha kasutati Pettai sõnul Keskerakonna valimiskampaaniaks.

Samal ajal oli Keskerakond saanud päranduseks ühe maja ning Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal tegi ettepaneku, et Pettai võiks selle ära osta. Nii Pettai ka tegi, 250 000 euro eest, ja seda raha kasutati samuti valimiskampaaniaks.

Ühtlasi tunnistas Pettai, et sõlmis ärimees Hillar Tederiga seotud firmaga Retail Real Estate OÜ laenulepingu. Pettai meenutas, et 2013. aastal tutvus ta ärimees Hillar Tederiga. Pettai sõnul läks jutt ka valimiste peale ning Pettai väitel rääkis ta Tederile, et Keskerakonnal on keeruline rahaline seis.Seejärel selgus Pettai sõnul, et tal on võimalik võtta laenu Tederi vahenditest, kahe lepinguga kokku 275 000 eurot, millest omakorda Pettai finantseeris Keskerakonna kampaaniat. Pettai ise esitas aga Keskerakonnale arveid.