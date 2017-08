Trump süüdistas teda kritiseerinud parteikaaslast "jälgis vales"

Lõuna-Carolinat esindav senaator Graham ütles kolmapäeval, et president Trump tegi pärast oma esmaspäevast lepitavat avaldust oma teisipäevase pressikonverentsiga uuesti samu tagasi. Grahami hinnangul asetas Trump oma teisipäevaste väljaütlemistega, et Charlottesville'i vägivallas olid süüdi "mõlemad osapooled", võrdusmärgi äärmuslastest ründaja poolt tapetud vastumeeleavaldaja Heather Heyeri ja neonatside ning Ku Klux Klani vahele. "Mina, koos paljude teistega, ei kiida sellist moraalset võrdsustamist heaks," rõhutas ta.

"Paljud vabariiklased ei ole nõus ja võitlevad ideega, et [Abraham] Lincolni parteist on saanud uksematt maailma David Duke'ide jaoks," lisas Graham Ku Klux Klani kunagisele juhile viidates.

Trump reageeris Grahami kriitikale neljapäeval Twitteris.

"Avalikku tähelepanu otsiv Lindsey Graham teatas eksitavalt, et ma ütlesin justkui oleks moraalne võrdusmärk KKK, neonatside ja välgete ülimuslikkuse pooldajate ning preili Heyeri vahel. Niivõrd jälestusväärne vale,"

Trumpi arvates ei suuda Graham lihtsalt saada üle oma läbikukkumisest vabariiklaste presidendikandidaadi eelvalimistel. "Lõuna-Carolina valijad peavad meeles!" lisas president.

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Graham omakorda vastas Trumpi säutsudele, et viis, kuidas Trump on Charlottesville'i tragöödiale reageerinud, on toonud talle kiitust riigi kõige rassistlikematelt ja vaenulikumatelt rühmitustelt. "Meie rahva nimel, meie president, palun ajage see asi korda."

Mr. President, like most I seek to move our nation, my state, and our party forward - toward the light - not back to the darkness. (1) https://t.co/K1j4JnhCgf — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 17, 2017

Your tweet honoring Miss Heyer was very nice and appropriate.



Well done. (2) https://t.co/8I6LVMDXUy — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 17, 2017

However, because of the manner in which you have handled the Charlottesville tragedy you are now receiving praise from some.....(3) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 17, 2017

....you are now receiving praise from some of the most racist and hate-filled individuals and groups in our country. (4) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 17, 2017

For the sake of our Nation -- as our President -- please fix this. (5) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 17, 2017

Neljapäeval ründas Trump Twitteris ka Arizonast pärit senaatorit Jeff Flake'i, kes on olnud samuti Trumpi ja viimase poolt kujundatud valitsemisstiili teravamaid kriitikuid. Trump avaldas heameelt, et Kelli Ward asub vabariiklaste eelvalimistel Flake'i vastu, sest viimane olevat "nõrk" riigipiire ja kuritegevust puudutavatel teemadel ning üleüldse senatis "tühise mõjuga".

Great to see that Dr. Kelli Ward is running against Flake Jeff Flake, who is WEAK on borders, crime and a non-factor in Senate. He's toxic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Mitmed vabariiklastest poliitikud polnud rahul viisiga, kuidas president Trump eelmise nädala laupäeval Charlottesville'is toimunud vägivalda kommenteeris. Kui kriitikalaine pärast esmaspäevast "täpsustavat avaldust" mõnevõrra vähenes, siis teisipäevase emotsionaalne pressikonverentsi järel on hukka mõistvad avaldused taas esile kerkinud.