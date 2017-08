Kaubikurünnaku ohvrite seas on vähemalt 18 riigi kodanikke, teatas reedel Hispaania tsiviilkaitseagentuur.

Agentuuri pressiesindaja andmeil oli kannatanute hulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Hollandi, Argentina, Venezuela, Belgia, Austraalia, Ungari, Peruu, Rumeenia, Iirimaa, Kreeka, Kuuba, Makedoona, Hiina, Itaalia ja Alžeeria kodanikke.

Katalaani politsei ütles, et tegemist on terrorirünnakuga.

Rünnaku Barcelonas sooritasid rühmituse Islamiriik "sõdurid", kirjutas islamistide propagandasait Amaq. "Barcelona rünnaku toimepanijad olid Islamiriigi sõdurid," vahendas Amaqi sõnu džihadistide veebilehti jälgiv USA monitooringufirma SITE Intelligence Group.

Politsei teatel on kaks rünnakus kahtlustatavat arreteeritud. Hispaania meedia teatel hukkus üks rünnakus kahtlustatav tulevahetuses politseiga.

Kataloonia presidendi kinnitusel on Barcelona ründaja jooksus

Kataloonia president Carles Puigdemont kinnitas reedel politsei varasemat teadet, et üks terrorirünnakus kahtlustatav on jätkuvalt vabaduses.

"Jooksus jah, aga kas ta on võimeline halba tegema, seda me hetkel ei tea," ütles Puigdemont vastuseks Hispaania raadio küsimusele.

President hoiatas aga, et "seda tüüpi inimesed on juba näidanud, et teevad halba, mis ka ei juhtuks".

Meedia: Barcelona terrorirünnaku peakahtlusalune on 17-aastane

Hispaania politsei otsib Barcelona terrorirünnaku peamist kahtlusalust, kes kohaliku meedia andmeil on 17-aastane nooruk.

Tema vend on üks kolmes kinnipeetud kahtlusalusest.

Arvatakse, et 17-aastane noormees juhtis kaubikut, mis neljapäeva õhtul Barcelona kesklinnas rahva hulka sõitis ning 13 inimest tappis ja umbes 100 vigastas. Kaubiku juht põgenes sündmuskohalt jalgsi ning on politsei hinnangul jätkuvalt jooksus.

Terrorirünnakute taga arvatakse olevat 12-liikmeline grupp.

Ründaja on Marokost pärit

Intsident leidis aset turistide seas populaarses La Rambla tänaval. Kaubik kihutas jalakäijaid täis tänaval umbes pool kilomeetrit enne kui seisma jäi.

Väljaanne El Pais kirjutas, et kaubiku juht põgenes pärast inimeste alla ajamist sündmuskohalt jalgsi. Rünnakuks kasutataud kaubik oli väidetavalt renditud. Kaubiku rentis Marokos sündinud Driss Oukabir.

Kuulus La Rambla on üks Barcelona rahvarohkemaid tänavaid, mida palistavad poed ja restoranid ning, mis tavaliselt on tulvil turiste ja tänavaesinejaid kuni hiliste öötundideni.

Surnukehad tänaval

Tunnistajad kirjeldasid paanikat ja õudu, mida rünnak põhjustas.

"Surnukehad lebasid tänaval ja inimesed kogunesid nende ümber. Inimesed nutsid. Palju oli välismaalasi," ütles kohalik poeomanik Xavi Perez.

Pealtnägija Aamer Anwar rääkis Briti Sky Newsile, et oli kõndinud La Ramblal, mis oli tihedalt täis turiste.

"Ühtäkki ma justnagu kuulsin raksatavat kokkupõrkeheli ja kogu tänavatäis inimesi hakkas karjudes jooksma. Ma nägin enda kõrval naist, kes hüüdis oma lapsi."

Paljud maailma riigjuhid ja tipp-poliitikud, sealhulgas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Briti peaminister Theresa May, Venemaa president Vladimir Putin on mõistnud terrorirünnaku hukka ning avaldanud kaastunnet ohvrite omastele.

Vahetult pärast rünnakut tuli teateid, et ühes restoranis on kaks relvastatud meest võtnud ka pantvange. Kohaliku väljaande El Periodico teatel oli La Boqueria turu piirkonnas kuulda tulistamist. Politsei hilisemal kinnitusel midagi sellist siiski aset ei leidnud.

Eesti välisministeeriumil puudub info, et eestlased oleks rünnakus kannatada saanud.

Välisministeerium palub Barcelonas viibivatel eestlastel võtta ühendust oma lähedastega ja anda märku, et nendega on kõik korras. Juhul kui Eestis viibivad lähedased ei saa ühendust Barcelonas viibivate eestlastega, siis võib sellest välisministeeriumile märku anda.

Van crashes into crowds of peoples near Las Ramblas in Barcelona city centre - multiple injuries (Video - D Cohen) pic.twitter.com/mw6fpwWQto — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) August 17, 2017

#Barcelona Picture of Van used in the attack pic.twitter.com/aXYtiaupt2 — News UP (@NUNTIO_NEWS) August 17, 2017