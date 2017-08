Fotod: Barcelona terrorirünnakus hukkus 13 ja sai viga vähemalt 50 inimest

Võimuesindajate kinnitusel sai surma 13 inimest ja vigastada vähemalt 50 inimest. Sündmuskohal on hulgaliselt politseiautosid ja kiirabibrigaade, vahendasid BBC, The Local, CNN.

Katalaani politsei ütles, et tegemist on terrorirünnakuga. Intsident leidis aset turistide seas populaarses La Rambla tänaval.

Väljaanne El Pais kirjutas, et kaubiku juht põgenes pärast inimeste alla ajamist sündmuskohalt jalgsi. Rünnakuks kasutataud kaubik oli väidetavalt renditud. Kaubiku rentis Marokos sündinud Driss Oukabir.

Erinevate allikate kinnitusel jooksil paljud inimesed paanikas poodidesse ja kohvikutesse varju.

Reutersi teatel on võimuesindajad palunud metroo ja raudteejaamade sulgemist.

Päästetöötajad paluvad inimestel Placa Catalunya piirkonnast eemale hoida. Pealtnägijate sõnul käib politsei ründajaid otsides ukselt uksele.

Terrorirünnakuga seoses peeti kinni ka teine kahtlusalune. Samuti on Barcelona lähedalt leitud veel üks rünnakuga seotud auto, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mujal Barcelonas asuvad hotellid annavad öömaja turistidele, kes La Ramblal jätkuva eriolukorra tõttu oma hotelli ei pääse.

Paljud maailma riijuhid ja tipppoliitikud, sealhulgas Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel on juba mõistnud terrorirünnaku hukka ning avaldanud kaastunnet ohvrite omastele.

Veel kinnitamata andmetel on ühes restoranis kaks relvastatud meest võtnud ka pantvange. Kohalik väljaanne El Periodico teatel oli La Boqueria turu piirkonnas kuulda tulistamist. Politsei hilisemal kinnitusel midagi sellist siiski aset ei leidnud.

Eesti välisministeeriumil puudub info, et eestlased oleks rünnakus kannatada saanud.

Välisministeerium palub Barcelonas viibivatel eestlastel võtta ühendust oma lähedastega ja anda märku, et nendega on kõik korras. Juhul kui Eestis viibivad lähedased ei saa ühendust Barcelonas viibivate eestlastega, siis võib sellest välisministeeriumile märku anda.

