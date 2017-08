Fotod: Barcelonas sõitis auto rahva sekka

Esialgsetel andmetel on viga saanud mitmeid inimesi ning sündmuskohal on hulgaliselt politseiautosid ja kiirabibrigaade, vahendasid BBC ja The Local.

Intsident leidis aset turistide seas populaarses Rambla piirkonnas.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Hetkel pole selge, kas tegu oli terrorirünnaku või liiklusõnnetusega.

Erinevate allikate kinnitusel on paljud inimesed läinud poodidesse ja kohvikutesse.

Reutersi teatel on võimuesindajad palunud metroo ja raudteejaamade sulgemist.

Päästetöötajad paluvad inimestel Placa Catalunya piirkonnast eemale hoida.

Van crashes into crowds of peoples near Las Ramblas in Barcelona city centre - multiple injuries (Video - D Cohen) pic.twitter.com/mw6fpwWQto — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) August 17, 2017