Fotod: Barcelonas sõitis kaubik rahva sekka, on hukkunuid

Hetkel kinnitavad võimuesindajad, et surma on saanud üks inimene ja vigastada 32 inimest. Sündmuskohal on hulgaliselt politseiautosid ja kiirabibrigaade, vahendasid BBC, The Local, CNN. Politsei sõnul on aga hukkunute arv suurem.

Katalaani politsei ütles, et tegemist on terrorirünnakuga. Intsident leidis aset turistide seas populaarses Rambla piirkonnas.

Erinevate allikate kinnitusel jooksil paljud inimesed paanikas poodidesse ja kohvikutesse varju.

Reutersi teatel on võimuesindajad palunud metroo ja raudteejaamade sulgemist.

Väljaanne El Pais kirjutas, et kaubiku juht põgenes pärast inimeste alla ajamist sündmuskohalt jalgsi.

Päästetöötajad paluvad inimestel Placa Catalunya piirkonnast eemale hoida.

Veel kinnitamata andmetel on ühes restoranis kaks relvastatud meest võtnud ka pantvange.

Kohalik väljaanne El Periodico teatel oli La Boqueria turu piirkonnas kuulda tulistamist.

Van crashes into crowds of peoples near Las Ramblas in Barcelona city centre - multiple injuries (Video - D Cohen) pic.twitter.com/mw6fpwWQto — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) August 17, 2017

#Barcelona Picture of Van used in the attack pic.twitter.com/aXYtiaupt2 — News UP (@NUNTIO_NEWS) August 17, 2017