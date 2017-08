Vanglaametnik: suitsukeeld mässu ei too

Alates oktoobrist on suitsetamine Eesti vanglate territooriumil keelatud. Seni on Euroopas sellist keeldu rakendatud ainult Suurbritannias. Justiitsministeeriumi karistuse täideviimise talituse juht Priit Post ei karda, et piirangud võiks põhjustada vangide mässu.

Suitsetamise keelamine on jätk seitsme aasta tagusele otsusele, millega Eesti vanglates alustati suitsetamise piiramist. Et ennetustetegevusteks on olnud piisavalt kaua aega, ei usu Priit Post justiitsministeeriumi vanglate osakonnast, et suitsetamise keelu rakendamine põhjustaks kinnipeetavate mässu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vangid on aru saanud, et ainus meede, mis neile oma õiguste kaitsel tulu toob, on vaidemenetluse kaudu vanglas või kohtumenetluse kaudu kohtus," ütles Post.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul läheb suitsetamise keeld vastuollu põhiseadusega. Vanglateenistus ei pelga selleteemalisi võimalikke kohtuasju, sest keelu rakendamisel tugineti Suurbritannia kogemusele.

"Euroopa inimõiguste konventsiooni rakendusalas Ühendkuningriikide osas piirkondades on samuti vanglates suitsetamine keelatud, sellest lähtuvalt me leiame ja eeldame, et see muudatus on õiguspärane ka Eestis," lausus Post.

Suitsetamise keeld puudutab kõiki vangla territooriumil asuvaid inimesi ning oma nördimust on jõudnud väljendada vangla töötajad, kes samuti kahjulikke harjumusi peavad piirama.

"Ma arvan, et nad on mõistvad inimesed ja saavad aru, et see muudatus on kõigile kasulik," kommenteeris veel Priit Post.

Eesti rohkem kui 2700 vangi seas on suitsetamishuvilistest kinnipeetavatest eelisolukorras niinimetatud vabakäiguvangid, kes väljaspool vanglat võivad edaspidigi suitsu teha.