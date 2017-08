President Kersti Kaljulaid asus nõustamis- ja arenduskeskuse Eesti Agrenska fond patrooniks

Täna kohtus president Kaljulaid Tartu lähedal Tammistus Fondi eestvedajatega, kes on aastatega sealsesse mõisakompleksi rajanud perekeskuse, kus toimusid täna ka talgud. Nii laagrite korraldaja kui ka raske ja sügava puudega laste ja noorte hoiuteenuse pakkujana on Agrenska fond üks suuremaid Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie ühiskond ei ole enam selline nagu 25 aastat tagasi. Me oleme saanud palju-palju jõukamaks ja me peame mõistma, et meil on palju neid, kelle võrdsete võimaluste tagamine on ühiskonnale kulukam kas raha mõttes või aja mõttes, aga see kulu tuleb meil kanda," ütles Kaljulaid.

Eesti Agrenska fondi juhatuse esimees Tiina Talvik tervitas Kaljulaidi patrooniks asumist.

"Kui riigi esimene inimene, president, arvab, et ta tahab aidata neid inimesi, ma arvan, et see on hästi liigutav. Ühelt poolt liigutav ja teiselt poolt hästi tähtis," ütles Talvik.