Seitse sai viga teises autorünnakus, politsei tappis ründajad

Kataloonia võimud kinnitasid reedel, et viis arvatavat terroristi, kelle politsei suvituslinnas Cambrilsis pärast autoga rahva sekka sõitmist maha lasi, kandsid võltspommivöid.

Cambrilsi rünnak leidis aset reede varahommikul, sellele oli eelnenud terrorirünnak Kataloonia pealinans Barcelonas, kus kesklinnas Las Ramblase puiesteel jalutajate sekka sõitunud kaubikuga tapeti 13 inimest ja üle 100 sai kannatada.

Barcelonast 120 kilomeetri kagusel asuvas suvituslinnas rammis sõiduauto jalakäijaid ja politseiautot. Kannatada sai seitse inimest, nende hulgas üks politseinik.

Kataloonia siseminister Joaquim Forn ütles, et viis kahtlusalust, kellega politseil tulevahetus tekkis, kandsid võltspommivöid.

"Jah, need olid võltsingud, aga väga hästi tehtud, nii et alles pärast seda, kui pommirühm ühega neist kontrollitud plahvatuse läbi viis, sai kindel olla, et need ei ole ehtsad," ütles ta.

Cambrils on väike turistide seas populaarne linnake, kus elab umbes 33 000 inimest.