EVR Cargo nõukogu kiitis heaks vaguniäri ajamise Venemaaga

Eesti Päevaleht kirjutas, et EVR Cargo juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul oli koostöö nõukoguga konstruktiivne ning vahepealsed arusaamatused tekkisidki ehk lihtsalt infopuudusest.

"Me oleme ka enne nõukogu koosolekut tihedalt suhelnud. Aga kogu selle aja jooksul ei ole me pidanud oma äriplaanis arvutusi muutma," ütles Toomsalu lehele. Tema sõnul peatasid nad vahepeal ka erainvestori otsimise, et jõuda ettevõttes sees selgusele, kuid nüüd elavdatakse taaskord suhtlust.

Plaan näeb ette et Cargo ostab tuhatkond vagunit enda vahendite ja laenuraha eest ning kaasab ärisse ka erainvestori, kes paigutab veel tuhande vaguni ostmiseks samaväärse summa.

Juuli lõpus Postimees teema, et kas riikliku raudteefirma kevadel kinnitatud äriplaan osta vagunid ja need Venemaal edasi rentida, on õige.

Sellele järgnevalt ütles ettevõtte nõukogu esimees Neeme Jõgi, et mais ametisse astunud uue nõukogu jaoks ei olnud selged ettevõtte vagunirendiäri riskid ja sellest lähtuvalt otsustab nõukogu lähiajal, kas äriplaaniga jätkata või edasised investeeringud peatada.

EVR Cargo sõlmis 14. juunil 17,8 miljoni euro suuruse lepingu, millega soetab 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvagunit, see on esimene osa 35 miljoni euro suurusest vagunitesse investeeringute plaanist.