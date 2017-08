Leht: Heiki Valner tüssas loomakaitseseltsi asutajaliikmeid

Hulk loodusteadlasi ja poliitikuid elas kuus aastat teadmisega, et on Eestimaa Loomakaitse Liidu taasasutajaliikmed, tegelikult olid nad juba ammu osalusõiguseta jäetud ja liidu asemel tegutses Heiki Valneri loodud uus juriidiline keha, kirjutas Postimees.

"See on olnud kõige suurem manipulatsioon ja kelmus, mis loomakaitse vallas on tehtud," ütles loodusteadlane Marek Strandberg Postimehele.

Tuntud inimeste allkirjadega asutatud liit sai 2010. aastal tegutseda vaid neli kuud. Et äriregister keeldus Eesti Loomakaitse Liitu liigse nimesarnasuse tõttu registreerimast, tegi Valner uue mittetulundusühing: Eestimaa Loomakaitse Liit, kirjutas Postimees.

Selle asutajateks said viis praeguse liidu juhatuse liiget, ent kodulehel nimetati asutajaliikmetena kuni eilseni ikkagi kümmekonda prominenti.

Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner ütles, et nimede avaldamine polnud pahatahtlik. "Me ei arvanud, et sellest tuleb probleem."