SKAIS2 ebaõnnestumine võib tuua EL-i toetuste tagasimaksmise nõude

"Oleme selle projekti materjalid ette võtnud ja vaatame, kas sellel, et nüüd läheb projekt senisel kujul lõpetamisele ja lõpetakse leping arendajaga, on mõju abikõlblikkusele," ütles rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli lehele. Pärast esmast kontrolli otsustatakse, kas alustada ka ametliku auditiga.

Projekti esialgu ette nähtust pikemaks venimine ja ka kallinemine ei pruugi Siruli sõnul tingimuste rikkumisena arvesse minna. "Kõige olulisem küsimärk on selles, kas need tööd, mis on tehtud, lähevad ka kasutusse. Kui midagi visatakse üle parda, siis see on probleem," lisas Siruli.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ähvarda riiki EL-i raha tagasinõue ning selle teadmisega mindi ka arendajaga lepingut lõpetama.

Sotsiaalkindlustusamet otsustas möödunud nädalal lõpetada aastaid kestnud ja suure mahuga IT-süsteemide arenduselepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga, tuues peamiseks põhjuseks selle, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju. Tieto on seni lepingu täitmiselt riigilt saanud 5 miljonit eurot. Sotsiaalministeerium plaanib välja kuulutada uued hanked, mille mahuks on kokku 10 miljonit.