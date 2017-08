Aeg peab IRL-i ülimadala reitingu põhjuseks varasemaid vigu

"See [madal reiting] ei ole eilse ja tänase päeva küsimus. See on mõne aasta pikkune protsess, mis algas eelmiste riigikogu valimistega, kui meie valimisprogramm jäi püsivalijale arusaamatuks ja segaseks. Kaldusime ära sotsiaalsete probleemide lahendamisele, selle asemel, et tegeleda edasi IRL-i põhiagendaga, mis on rahvusluse, keele, isamaalisuse ja riigikaitse teemad," rääkis Aeg ERR-i raadiouudistele.

"Eks ta sealt algas ja järgnevad aastad ei ole selget sõnumit andnud. Erakonnasisesed arusaamatused, mingisugune võimupusklemine, erakonnast lahkumised. See on kogumass, ei ole üht konkreetset põhjust," lisas ta.

Emori küsitlus näitas, et IRL-i toetus üleriigiliselt oli augustis neli protsenti ja pealinnas vaid kaks protsenti.

Uuringujuht Aivar Voog ütles, et IRL-i reiting, mis komatäpsusega oli 3,8 protsenti, on partei ajaloo madalaim tase.

IRL-i juht Helir-Valdor Seeder ütles Postimehele, et viimasel kahel kuul on olnud lisaks poliitilistele konkurentidele üks suurimaid "vastupanuvõitlejaid" ajakirjandus.

Tuleviku suhtes oli ta aga positiivselt meelestatud. "Kohalikel valimistel läheme väga paljudes omavalitsustes oma nimekirjadega välja, meie inimesed osutuvad kindlasti ka valituks, mis annab IRLile ka uue hingamise. Paanikaks põhjust kindlasti pole," sõnas ta.

Kolmandik tallinlastest toetab Keskerakonda

Sarnaselt juuni ja juuliga oli ka augustis Tallinnas populaarseim partei Keskerakond, mida toetas kolmandik inimestest, selgub uuringufirma Kantar Emor BNS-i ja Postimehe tellimusel läbi viidud erakondade toetuse uuringust.

Keskerakonda toetas Tallinnas 33,5, Reformierakonda 27,1, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 11,5, Vabaerakonda 5,9 ja erakonda Eestimaa Rohelised 5,6 protsenti.

Ülejäänud parteide toetus jäi alla valimiskünnise, mis on 5 protsenti.

Erakondade reitinguprotsendid on näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega.

Kokku küsitles Kantar Emor 11.-17. augustini veebiintervjuude teel 1257 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.