Migranditõrjelaev lõpetas tegevuse Vahemerel

Rahvusvaheline paremäärmuslaste võrgustik ütles reedel, et laeva C-Star tegevus oli edukas, hoolimata sellest, et alus veetis Liibüa rannikul patrullides vähem kui nädala. Tegemist on piirkonnaga, kus viimastel aastatel on päästetud tuhandeid migrante.

Meeskonnal ei õnnestunud teha teoks humanitaarorganisatsioonide hukkamõistu pälvinud ähvardust toimetada hättasattunud põgenikepaadid Liibüasse tagasi.

Defend Europe'i sõnul seisnes nende tegevuse peamine edu probleemi avalikkuse ette toomises. Nimelt väidavad nad, et migrante päästvad vabaühendused julgustavad ja hõlbustavad illegaalset immigratsiooni Euroopasse.

"Vaid kahe kuu eest sõitsid paljude vabaühenduste laevad Liibüa rannikul edasi-tagasi nagu taksod kliente oodates," ütles organisatsioon avalduses. "Nüüdseks on ainult üks alles jäänud."

Vabaühendused lahkusid Liibüa vetest pärast seda, kui Liibüa ja Itaalia võimud nende tegevust piirama asusid, aga ka seetõttu, et Liibüast teele asuvate paatide arv on vähenenud.

C-Stari lühiajaliseks jäänud operatsioon sattus mitmel korral raskustesse ja Defend Europe'i jaoks piinlikesse olukordadesse.

Alus renditi kampaaniaga kogutud 195 000 euro eest ja see alustas teekonda juuli algul Djiboutist. Egiptuse võimud hoidsid laeva nädal aega Suessi kanalis kinni, järgmine viivitus tuli Küproses, kus srilankalastest meeskond läks maha ja nõudis pagulasstaatust, suurendades organisatsiooni häbiks asüülitaotlejate hulka, mida ta oli kärpima läinud.

Kohaliku vastuseisu tõttu ei õnnestunud laeval tankida ei Kreekas, Sitsiilias ega Tuneesias. Eelmisel nädalal tekkisid C-Staril tehnilised probleemid ja äärepealt oleks üks vabaühenduste alus neile appi läinud.