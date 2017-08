Linnapeakandidaadid vastavad | tasuta ühistransporti ei saa kaotada

Suuremate erakondade Tallinna linnapeakandidaadid kinnitasid, et pealinna maksumaksjate poolt tasutav ühistransport, mida kutsutakse ka tasuta ühistranspordiks, jääb ka pärast oktoobris toimuvaid valimisi, kuid kõik kandidaadid kaasa arvatud Taavi Aas nentisid, et praegune bussi-, trammi- ja trolliliikluse korraldus peab arenema.

IRLi kandidaat Raivo Aeg tuletas meelde, et mõiste "tasuta ühistransport” ei vasta tegelikkusele. Ta toonitas, et selle maksavad kinni Tallinna maksumaksjad. Ühtlasi leidis Aeg, et Tallinnas peaksid saama tasuta bussi, trammi või trolli astuda kõik inimesed, mitte ainult pealinna sissekirjutust omavad inimesed. See kaotaks ära vajaduse praeguse kalli valideerimissüsteemi järele.

Martin Helme (EKRE) hinnangul on Tallinna ühistransport väga halvasti korraldatud ning investeeringuteks mõeldud raha on suures osas maha laristatud. Tema arvates pole piisavalt pööratud tähelepanu sõiduplaanide korraldamisele, mistõttu on küll soetatud uhkeid masinaid, kuid süsteem lonkab endiselt kahte jalga.

Kristen Michali (Reformierakond) kinnitas samuti, et tasuta ühistransport jääb, kuid ta märkis, et liiklusvahendid peaksid olema innovatiivsemad. Nii tuleks tema sõnul rajada moodsad trammiliinid, mis hakkavad ühendama Kesklinna Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti ja Piritaga. Sellele, kas ühistransport peaks olema tasuta kõigile, Michal vastata ei osanud ja leidis, et tegemist on pigem küsimusega, millele peab leidma vastuse uus koalitsioon.

Rainer Vakra (SDE) märkis, et oodatud reisijate arvu kasv on ammendunud. Seepärast leiab Vakra, et pealinna ühistranspordi kvaliteet peab oluliselt tõusma. Eelkõige peab Vakra silmas rohelise tehnoloogia paremat rakendamist. Ta möönab, et praegused linnajuhid on inimestele hämanud, sest uute trammide tulek pole piisavalt hästi sujunud ja vanad trammiliinid Õismäele ning Koplisse on liiga rutakalt maha võetud. Nüüd aga on Tallinna linnavalitsus soetamas 10 aastat kasutuses olnud diiselbusse.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas (Keskerakond) kinnitas, et tasuta ühistransport jääb Keskerakonna võidu järele kindlasti alles, kuid ta rõhutas, et seda tuleb edasi arendada. Aasa väitel on linnavalitsus viimaste aastate jooksul investeerinud ühistransporti üle 200 miljoni euro. Kerge uhkus hääles märgib Aas, et selliseid investeeringuid pole transpordivõrk varem näinud.

Samas ütles Aas, et kõigile pealinna külalistele soodustust laiendada ei saa, kuna tegemist oleks väga ennatliku käiguga. Teisalt arvas Aas, et kui vaadata praeguse valitsuse plaane, siis mõne aasta pärast on kõikjal Eestis ühistransport tasuta.