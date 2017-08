Ivanova: Savisaar võib saada 20 000 häält

"Poliikas ei ole absoluutset mitte midagi välistatud. Kui me vaatame meie konkurente, kui me vaatame teisi nimekirju, siis absoluutselt," vastas Ivanova Indrek Kiisleri küsimusele, kas Edgar Savisaar võib saada poole vähem hääli oma eelmisest tulemusest.

"Konkurents on tihe, aga seda ma arutasin ka Edgar Savisaarega, et kas me oleme selleks valmis, tema ütles, et absoluutselt, ma olen selleks valmis, et ma saan tunduvalt vähem [hääli] kui oma eelmised rekordid," lisas Ivanova.

Seda, kui palju võiks valimisliit volikogus kohti saada, ei soovinud Ivanova pakkuda. "Ei hakka spekuleerima. Kui ma küsisin Edgari käest, et mis sa arvad, mis võiks olla meie tulemus, siis ta vastas mulle nii, et vaata seda tulemust, mis meil oli Keskerakonnal kui Keskerakond esimest korda valimistel Tallinnas kandideeris. See oli viis mandaati, aga see ei tähenda, et meie valimisliit saab sama palju. Pigem ei tasu praegu spekuleerida. Kõik võib muutuda, ka paari kuu jooksul. Sõltub ka teistest, nii et ma ei hakka ennustama. Aga ma arvan, et kindlasti me moodustame oma fraktsiooni Tallinna linnavolikogus," rääkis Ivanova.

Küsimusele, kas valimised Tallinnas võidab Keskerakond, vastas Ivanova, et ta ei ole selles sugugi veendunud.

"Ma arvan, et teatud erakonnad lihtsalt ei saa sisse ja teatud erakonnad üllatavad. Ma ei hakka ennustama," sõnas Ivanova.