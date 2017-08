Politsei teatel vahistati viis isikut ööl vastu laupäeva Turu korteris. "Toimus haarang, praegu on meil vahi all kuus kahtlusalust, peamine kahtlusalune ja veel viis," ütles keskkriminaalpolitsei ülemkomissar Markus Laine. "Uurimine öösel vahistatute rolli, kuid me ei ole veel kindlad, kas nad on rünnakuga kuidagi seotud. On teada, et nad olid peamise kahtlusalusega kontaktis."

Politsei vahistas pussitamises kahtlustatava "välismaise taustaga noore mehe" mõni minut pärast rünnakut. Kahtlusalune sai kinnipidamise käigus haavata ja viibib intensiivravis. Rünnakus sai surma kaks ja haavata kaheksa inimest, kellest kaks viibivad samuti intensiivraviosakonnas

Turus on haiglaravil kaheksa inimest, kellest kolm on intensiivraviosakonnas, teatasid ametiisikud laupäeval.

Teiste seas on intensiivraviosakonnas ka pussitamises kahtlustatav. Politsei on varem öelnud, et tulistas ründajat jalga.

Lisaks intensiivravis viibijatele on haiglas veel viis kannatanut, kelle edasise haiglaravi vajalikkuse otsustavad arstid laupäeval. Kõik vigastatud on täiskasvanud.

Kuriteos kahtlustatav noorepoolne mees peeti politsei andmeil kinni 20 minutit pärast häire saamist. Korrakaitsjad peatasid mehe, tulistades teda alakehasse.

Soome kaitsepolitsei (Supo) võttis ühendust rändeametiga, sest pussitaja on välismaalase välimusega. Uurimist jätkatakse ka rahvusvahelisel tasandil.

Juhtumit uuritakse mõrvana

Politsei ei käsitle rünnakut seni terroriteona, kuid seda ei saa välistada. Politsei kriminaalkomissari Markus Laine sõnul üüritakse juhtunut mõrvana. Politsei kinnitas õhtul ühtlasi, et ründaja oli noorem välismaise taustaga mees.

"Rääkisin parajasti kartulikaupmehega, kui järsku hakkas kostuma kõva karjumist ja inimesed jooksid kõikjal. Inimesed põgenesid paaniliselt ja ma üritasin ka ise kuskil kõrvale minna. Inimesi jooksis nii palju, et oli raske öelda, keda aetakse taga ja keda mitte," kirjeldas pealtnägija Riikka Hagman, kes oli turul sisseoste tegemas.

Ka Kauppatoril on vigastatuid ning kohal viibiva Yle ajakirjaniku sõnul oli seal üks kinnikaetud surnukeha.

Politsei teatas Twitteris, et Turu kesklinnas on mitut inimest pussitatud ning inimestel paluti kesklinnast eemale hoida.

Veidi hiljem tuli teade, et politsei tulistas üht kahtlusalustest jalga ja võttis ta kinni.

Väidetavalt on inimesed mitmest kesklinnas asuvast majast evakueeritud. Turu sündmusi pealt näinud Eesti kirjanik Kätlin Kaldmaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kesklinn oli politsei poolt kinni pandud ja paljud kohvikud ja poed on suletud.

Politsei oli kõrgendatud valmiduses ka Helsingi raudteejaamas ja Helsingi Vantaa lennujaamas.

Iltasanomates kirjutas üks pealtnägija, et ründaja paistis välismaalase moodi ja ta pussitas turuplatsil inimesi valimatult. Ohvrite seas oli ka lapsevankriga naine ja vanem naisterahvas.

Osade linnakodanike sõnul kuulsid nad meest hüüdmas "Allah Akbar". Hiljem teatasid inimesed, et hoopis hõigati soome keeles "ettevaatust" ehk "varokaa, varo".

Sündmuskoht Autor/allikas: Yle graafika