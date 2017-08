Laar soovib Rataselt rohkem otsustavust

Stenbocki maja planeerimine peaministri bürooks algas Tiit Vähi valitsuse ajal. Esimese peaministrina alustas siin tööd Mart Laar, kes juhtis sellel ajal oma teist valitsust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Isamaa ja Res Publica Liidul ei lähe kuigi hästi. Laar arvab, et olukord pole erakonna jaoks lootusetu

"Kõigepealt peaks iseendaks jääma, sellepärast, et eks IRL-il on selliseid aegu olnud ka varem. Ja siis, kui me oleme endaks jäänud siis me oleme sellest august välja roninud alati. Aga eks see on nüüd näha praegusest ajast. Eks iga aeg on erinev," ütles Laar.

Isamaa ja Res Publica Liit peaks otsima uusi ideid ja vaatama tulevikku, arvab Juhan Parts, kelle arvates oleks vaja rohkem tõsiseid poliitilisi diskussioone.

"Poliitiline mõtlemine maailmavaatelises võtmes, mille taustaks on rahva areng, hakkamasaamine, kohanemine nõuab ikka natuke teistsugust intellektuaalset pingutust ja ma arvan, et IRLis on see olemas," sõnas Parts.

Endised peaministrid tõdesid, et peaministritoolile nad tagasi ei igatse. Tiit Vähi lahkus poliitikast 20 aastat tagasi. Vähi leiab, et võimu vahetumise pärast pole vaja muretseda.

"Võimu vahetumist on vaja selle pärast, et demokraatiast ei tekiks autokraatia, et vahepeal puhastatakse sahtleid. Ja see praegu on toimunud. Ma loen ka ajalehti ja ma loen, kui palju patte kuskilt välja tuleb. Kui võim ei vahetu siis need jäävadki kõik sahtli nurkadesse," lausu Vähi.

Praegusele peaministrile Vähi õpetusi jagada ei soovi, Mart Laari soovitus on konkreetne.

"Otsustavust. Ja see on peamine, kui seda julgust on, siis saab muude asjadega hakkama," soovitas Laar.

Jüri Ratas arvas, et endised peaministrid võiksid Stenbocki majja sagedamini külla tulla. Nii nagu käivad endised linnapäead Toomapäeval Tallinna linnavalitsusel külas.

"Ma arvan, et riigi tasemel võiks ka selline asi olla. Ja peaministrid ütlevad, mis võiks teistmoodi olla," ütles Ratas.

Fotoseina avamisele ei saabunud täna Edgar Savisaar, Mart Siimann ja Andrus Ansip.