Hispaania peaminister: Euroopa peamine probleem on terror

"Euroopa peamine probleem, vastavalt riigipeadele esitatud uuringus ühel viimastest tippkohtumistest, on võitlus terrori vastu. Just see tekitab suurimat muret Euroopas ning on ka põhjendatud pärast rünnakuid linnades nagu Pariis, Nice, London, Berliin ja isegi Rootsis mõne aja eest," ütles Rajoy.

Neljapäevases terrorirünnakus Barcelonas hukkus 14 inimest, haavatuid on vähemalt 100.