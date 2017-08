Euroopa Kirikute esindus tutvub Eesti kui EL-i eesistujamaaga

Reedel kohtus delegatsioon peaministri ja siseministriga. Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär Heikki Huttunen ütles "Aktuaalsele kaamerale", et taolistel kohtumistel ei arutata kirikute administratiivseid küsimusi vaid juttu on probeemidest, mis on Euroopa riikide jaoks olulised. Näitena nimetas ta migratsiooniküsimusi.

"Teine küsimus on, et erinevused Euroopa Liidu sees. Kas meil on uued müürid, psühholoogilised müürid Euroopas- Ida ja Lääne Euroopas. Põhja ja Lõuna-Euroopa vahel. Ja kas meil on müür ehitatud Euroopa ja muu maailma vahel. Täna me ei rääkinud ökoloogilistest küsimustest, aga need on ka väga aktuaalsed," ütles Huttunen.

"Üheks teemaks selles vallas on kindlasti ka niiöelda usulise kirjaoskuse arendamine, et inimesed oleksid rohkem kompetentsed erinevate usundite arusaamistest ja suudaksid ka paremini üksteisega lävida," lisas Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder.