Trumpi peastrateeg Bannon lahkus Valgest Majast

Sanders kinnitas, et reedel jääb Bannoni viimaseks tööpäevaks.

"Me oleme talle tänulikud teenistuse eest ja soovime talle kõige paremat," lisas pressiesindaja.

Bannon oli president Donald Trumpi peamine nõunik tema valimiskampaania ajal ning on töötanud jõuliselt ja sageli vastuoluliselt Valge Maja lõhestunud telgitagustes.

Tugevalt konservatiivse uudisteveebi Breitbart News endine juht Bannon survestas Trumpi läbi suruma mitmeid vastuolulisi valimislubadusi. Samas ristas ta piike mitme Trumpi lähedase nõunikuga, teiste seas ka miljardäri väimehe Jared Kushneriga.

CBS News vahendas juba möödunud nädalal, et Bannoni töökoht on ohus pärast seda, kui Trump Virginia vägivalla järel otsesõnu valge rassi üleoleku toetajaid ei tauninud.

New York Times kirjutas esmaspäeval, et meediaärimees Rupert Murdoch kutsus USA presidenti Donald Trumpi üles Bannonit vallandama. Murdoch tegi seda õhtusöögil Valges Majas enne, kui Trump New Jerseysse 4. augustil puhkama läks. Õhtusöögil osalesid ka Trumpi üks lähemaid nõunikke Jared Kushner, tema tütre Ivanka abikaasa, ning Trumpi uus personaliülem John Kelly, tsiteeris leht jutuajamisega kursis olnud isikut. Trump ei vaielnud Murdochi nõuandele eriti vastu ja väljendas pettumust Bannoni suhtes, lisas New York Times.

Kelly oli Timesi andmetel otsesõnu hoiatanud, et ei kavatse taluda Bannoni kullissidetagust manööverdamist. Bannoniga ei saanud läbi ka Kushner.