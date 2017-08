Helme: terrorismi vastu aitab piiride sulgemine

EKRE esimehe Mart Helme sõnul näitasid Barcelona sündmused veel kord, et Euroopas välja pakutud retseptid terrorismi tõkestamiseks ei tööta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Liberaalne demokraatia mängib praegu ja juba pikemat aega omaenda inimeste eludega ja niisugune olukord tuleb lõpetada. Riigid peavad riiklikul tasemel hakkama täitma oma seadusi, mis puutub illegaalidesse, riigid peavad hakkama korralikult valvama oma piire ja uskuge mind - terrorismile on võimalik lõpp teha," ütles Helme.

Sotsiaaldemokraadist siseminister Andres Anvelt meenutab, et enamik viimaste terroriaktide toimepanijaist pole olnud illegaalid, vaid Euroopas juba pikka aega elanud.

"Ühtegi kurjategijat pole kunagi pidurdanud kinnine piir. Nemad hangivad dokumendid ja kui isegi on Berliini müür, ronivad ka sellest üle nii et see ei ole lahendus. See on pigem nendele võidu ja võimu kätte andmine," arvas Anvelt.

Anvelt paneb lootuse andmevahetuse tõhustamisele eri riikide korrakaitsejõudude vahel.

"Euroopa Liit, liikmesriigid ja korrakaitseasutused peavad jõudma 21. sajandisse andmevahetuses ja see ongi radikaalne muutus, sest jõuda ühele tasemele on üks Eesti EL eesistumise prioriteetidest. Et me saaksime andmevahetust viia iga politseiniku, piirivalvuri julgeolekutöötajani, et ta arvuti juurest eemaldumata saab kätte info kõigist liikmesriikidest. Seda täna ei ole veel," lisas siseminister.

Anvelti sõnul käivitub hiljemalt 2020. aastal üleeuroopaline entry-exit süsteem, mis teeb kõik piiriületuse andmed automaatselt nähtavaks kõigile Euroopa korrakaitsejõududele. Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu hinnangul on ainus rohi terroristide vastu nende demotiveerimine.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Kalev Stoicescu arvates tuleks tähelepanu pöörata Brüsseli Molenbeeki linnaosa taolistele suure moslemite arvuga linnaosadele.