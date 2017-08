Saaremaal kogunesid viikingifännid

Sel nädalavahetusel toimuv Salme viikingifännide kokkutulek on eriline aga just seetõttu, et siia tullakse laevadega. Kusagil mujal Eestimaal ei trehva korraga nägema merel sõitmas nelja täismeeskondadega viikingilaeva. Kuigi ka eestlastest viikingihuvilisi on üha enam, on meist põhjapool neid kordades rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Salme viikingituru korraldaja Hardi Lipand ütles, et võrdles Saaremaal toimuvat mujal riikides toimuvate viikingi-üritustega.

"Kui me räägime Rootsist, Soomest, Norrast ja Taanist, siis seal on neid palju ja neil on kogukonnad. Nad ehitavad kogukondadena laevu, on seal laevades erinevates positsioonides. Külavanem on kapten, kokk on kokk jne," ütles ta.